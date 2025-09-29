Los impuestos a pagar por los influencers chilenos aumentaron en un 52%

Durante el Proceso de Declaración Renta 2025, el Servicio de Impuestos Internos monitoreó a más de 31 mil contribuyentes que califican como influencers y/o creadores de contenidos.

En este proceso, declararon renta 9.752 influencers, más del doble que el año pasado, cuando lo hicieron 4.679 personas.

Del total de influencers monitoreados, 1.970 estaban obligados a declarar y 1.499 cumplieron con dicha obligación (76,1%). Esto significa un aumento de 8,1 puntos respecto al año anterior, cuando cumplió el 68% de los obligados.

La directora (s) del SII, Carolina Saravia, destacó que cada año se amplía el universo de influencers analizados y que son más los que declaran voluntariamente, lo que mejora el cumplimiento tributario.

En tanto, 471 influencers no declararon y están siendo sometidos a procesos de revisión y fiscalización más profundas, arriesgando sanciones que incluyen intereses y multas de hasta un 30% del monto no declarado.

Del total de declarantes, 846 debieron pagar impuestos por $1.387.638.166, un aumento del 52% respecto del año pasado, cuando la cifra alcanzó $913.977.884.

La directora (s) recordó que el cumplimiento tributario de los influencers es especialmente relevante por su carácter ejemplificador ante la ciudadanía. Señaló además que los resultados de la Operación Renta 2025 confirman que se avanza por el camino correcto.

El SII está incorporando nuevas fuentes de información y desarrollando acciones específicas para garantizar que los influencers cuenten con herramientas y habilitación necesarias para cumplir oportunamente sus obligaciones tributarias.