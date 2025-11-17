Los mejores miradores de Chile para disfrutar los paisajes más impresionantes

Chile es un país privilegiado para contemplar paisajes inolvidables. Desde el desierto más árido del mundo hasta bosques húmedos, volcanes, fiordos y glaciares, sus escenarios permiten descubrir la diversidad de los lugares turísticos de Chile de una forma única: desde lo alto.

En esta guía de La Nación te mostramos los mejores miradores del país, ideales para fotógrafos, viajeros y amantes de la naturaleza.

Mirador Valle de Marte: una postal clave dentro de los lugares turísticos de Chile

Ubicado en pleno Desierto de Atacama, el Mirador Valle de Marte ofrece una vista excepcional sobre formaciones rojizas, dunas y cordones montañosos. Además de ser uno de los lugares turísticos de Chile más visitados, permite contemplar atardeceres de color naranja intenso que parecen sacados de otra dimensión.

Mirador del Morro de Arica: historia y panoramas entre los lugares turísticos de Chile

Este emblemático punto de observación ofrece una panorámica completa de Arica y el Pacífico. Su importancia histórica lo convierte en un mirador icónico dentro de los lugares turísticos de Chile, ideal para quienes buscan conocer el extremo norte del país desde lo alto.

Miradores del Parque Nacional Lauca: naturaleza altiplánica en los lugares turísticos de Chile

Entre volcanes nevados, bofedales y lagunas andinas, los miradores del Parque Nacional Lauca permiten apreciar el volcán Parinacota y la Laguna Cotacotani. Un escenario poderoso que reafirma la riqueza natural presente en los lugares turísticos de Chile.

Sky Costanera: el mirador urbano más alto entre los lugares turísticos de Chile

A 300 metros de altura, este es el mirador más alto de Sudamérica. Desde su plataforma acristalada se observan los cerros, los barrios y los contrastes urbanos de Santiago. Es una de las experiencias modernas más destacadas dentro de los lugares turísticos de Chile y algo imprescindible si buscas qué hacer en Santiago de Chile.

Cerro San Cristóbal: un clásico de los lugares turísticos de Chile en la capital

El histórico mirador del Parque Metropolitano ofrece vistas de toda la cuenca de Santiago. Por su accesibilidad y atractivo natural, sigue siendo uno de los lugares turísticos de Chile favoritos tanto para visitantes como para residentes, y algo imprescindible si buscas qué hacer en Santiago de Chile.

Mirador Los Cóndores en el Cajón del Maipo: aventuras en los lugares turísticos de Chile

Este mirador en la precordillera destaca por sus vistas a los Andes y la posibilidad de avistar cóndores en libertad. La caminata hasta la cima resume la conexión entre deporte y naturaleza que caracteriza a muchos de los lugares turísticos de Chile.

Mirador Punta Pite en Zapallar: costa y arquitectura dentro de los lugares turísticos de Chile

Este sendero de roca con vista al mar ofrece una de las postales costeras más llamativas del país. Su equilibrio entre diseño y paisaje lo convierte en un atractivo único entre los lugares turísticos de Chile del litoral central.

Mirador Base Torres del Paine: ícono absoluto de los lugares turísticos de Chile

En la Patagonia, este mirador permite observar las imponentes torres de granito que han fascinado a viajeros de todo el mundo. Su recorrido y paisaje lo posicionan como uno de los lugares turísticos de Chile más reconocidos internacionalmente.

Mirador Glaciar Grey: hielo patagónico en los lugares turísticos de Chile

En el sector del Lago Grey, este mirador permite observar témpanos, montañas y parte del Campo de Hielo Sur. Es una parada obligada para quienes buscan experiencias sorprendentes dentro de los lugares turísticos de Chile.

Mirador Cerro Mirador de Punta Arenas: vistas australes en los lugares turísticos de Chile

Desde esta cumbre se obtiene una panorámica del Estrecho de Magallanes y el extremo austral del país. Su vista abierta de 360° lo posiciona entre los lugares turísticos de Chile más impresionantes del sur.

Los miradores de Chile permiten observar el país desde perspectivas elevadas que revelan su diversidad natural. Desde el desierto hasta la Patagonia, estos puntos panorámicos confirman la riqueza de los lugares turísticos de Chile y el carácter único de sus paisajes.