Lucía Dammert niega que haya sido citada a declarar por el FBI en un caso internacional

La exjefa de asesores del gabinete del Presidente Gabriel Boric, Lucía Dammert, emitió un comunicado en el que desmintió una información consignada en un reportaje periodístico del medio Interferencia, que la vinculaba con un proceso investigativo internacional.



De acuerdo al citado medio, la exjefa de asesores deberá declarar como testigo ante el FBI debido a su estrecha relación con Genaro García Luna, exsecretario de Gobernación de México que está siendo indagado por presuntamente haber colaborado con el peligroso Cartel de Sinaloa.



La información fue publicada este jueves, mismo día en que Presidencia notificó la renuncia de Dammert y que será reemplazada por el exdiputado y exsusbecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi.



Dammert señaló que “durante tres décadas de desarrollo profesional he trabajado en más de 20 países de América Latina como consultora de múltiples organismos internacionales que buscan mejorar la calidad de las políticas públicas. Especialmente en el área de las reformas al sector seguridad, reformas policiales, prevención del delito y crisis carcelaria. En ese marco, he trabajado con múltiples gobiernos y funcionarios públicos que han solicitado apoyo técnico”.



“Entre fines del 2007 e inicios del año 2008 fui parte de un equipo de consultores que trabajó para un organismo internacional analizando procesos de reforma policial que se estaban implementando en México en diversos niveles del Estado, pero jamás he asesorado personalmente al ex Secretario de Seguridad Pública de México, como lo asegura el medio digital. Muchos de esos análisis posteriormente han sido publicados en libros, documentos de trabajo y declaraciones públicas de organismos nacionales e internacionales”, aseguró.



Luego, manifestó desconocer “la existencia del proceso legal e investigativo que se menciona en la nota, por lo que he leído con sorpresa que se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera. Es falso, además, que yo haya acordado una fecha para declarar, pues no he recibido ninguna citación”.



“Efectivamente hasta el día de ayer era parte de la delegación para acompañar al Presidente de la República a Nueva York. Inicialmente se solicitó un permiso para extender mi estadía para realizar tareas vinculadas a mi rol de asesora presidencial, pero dada mi renuncia al cargo ya no fueron necesarios”, expresó.



La exjefa de asesores aclaró que “desconozco cualquier llamada o aviso de alerta sobre el viaje y mi participación en el mismo. Jamás en mi carrera profesional he tenido un elemento que pudiera empañar mi desempeño o sembrar alguna duda al respecto. La irresponsabilidad que deja entrever este medio digital al instalar dudas respecto de mi total lealtad y profesionalismo en el trabajo con el Presidente Gabriel Boric resulta inaceptable”.



“Respecto a la relación que el medio digital inventa que tengo con el Señor Salomón Lerner, solo puedo decir que es una falsedad completa. Es una forma poco decorosa y muy engañosa de reiterar un prejuicio xenófobo que en otras ocasiones la misma fuente ha destacado”, indicó.



“Lamento profundamente el tenor y forma de esta publicación. Esto no es una equivocación sino una forma maligna de esparcir mentiras y generar dudas sobre la honra y profesionalismo de una persona. Al ser un ataque directo me reservo el derecho a buscar apoyo legal”, remarcó.