Si buscas lugares turísticos en Chile cerca de Santiago, hay opciones variadas y accesibles en menos de tres horas: costa, cordillera, reservas naturales y patrimonio cultural.

Esta guía reúne ocho destinos con cómo llegar, atractivos y consejos prácticos, optimizados para escapadas de fin de semana o viajes por el día.

Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Valparaíso y Viña del Mar

Distancia y acceso: 120 km por Ruta 68 (1 h 30 min en auto).

120 km por Ruta 68 (1 h 30 min en auto). Atractivos: cerros patrimoniales, murales, ascensores en Valparaíso; playas y gastronomía en Viña.

cerros patrimoniales, murales, ascensores en Valparaíso; playas y gastronomía en Viña. Ideal para: cultura urbana y costa.

Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Cajón del Maipo

Distancia y acceso: 50 km al sureste por Camino al Volcán (1 h aprox.).

50 km al sureste por Camino al Volcán (1 h aprox.). Atractivos: Embalse El Yeso, termas, trekking en Monumento Natural El Morado.

Embalse El Yeso, termas, trekking en Monumento Natural El Morado. Ideal para: naturaleza y deportes outdoor.

Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Parque Yerba Loca

Distancia y acceso: 25 km por camino a Farellones; entrada en Los Alvarados.

25 km por camino a Farellones; entrada en Los Alvarados. Atractivos: senderos, avistamiento de cóndores, camping autorizado.

senderos, avistamiento de cóndores, camping autorizado. Ideal para: trekking de día y educación ambiental.

Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Isla Negra

Distancia y acceso: 110 km por Ruta 68 y G-98-F (2 h aprox.).

110 km por Ruta 68 y G-98-F (2 h aprox.). Atractivos: casa-museo de Pablo Neruda, acantilados y gastronomía costera.

casa-museo de Pablo Neruda, acantilados y gastronomía costera. Ideal para: turismo cultural y litoral central.

Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Reserva Nacional Río Clarillo

Distancia y acceso: 45 km al sureste por Camino El Principal; cupos con reserva.

45 km al sureste por Camino El Principal; cupos con reserva. Atractivos: bosques esclerófilos, senderos interpretativos, áreas de picnic.

bosques esclerófilos, senderos interpretativos, áreas de picnic. Ideal para: familias y educación ambiental.

Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Parque Nacional La Campana

Distancia y acceso: 110 km por Ruta 5 y vías interiores (2 h aprox.).

110 km por Ruta 5 y vías interiores (2 h aprox.). Atractivos: sendero al Cerro La Campana, Reserva de la Biósfera.

sendero al Cerro La Campana, Reserva de la Biósfera. Ideal para: trekking y flora nativa.

Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Maitencillo

Distancia y acceso: 160 km por Ruta 5 y F-30-E (2 h 30 min aprox.).

160 km por Ruta 5 y F-30-E (2 h 30 min aprox.). Atractivos: playas extensas, deportes acuáticos, gastronomía.

playas extensas, deportes acuáticos, gastronomía. Ideal para: escapadas playeras y surf.

Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Rancagua y Sewell

Distancia y acceso: 87 km por Ruta 5 Sur (1 h 20 min aprox.); tour a Sewell.

87 km por Ruta 5 Sur (1 h 20 min aprox.); tour a Sewell. Atractivos: historia de Rancagua y campamento minero Sewell, Patrimonio de la Humanidad.

historia de Rancagua y campamento minero Sewell, Patrimonio de la Humanidad. Ideal para: turismo patrimonial e industrial.

Consejos prácticos

Transporte: muchos de estos lugares turísticos en Chile cerca de Santiago tienen acceso en auto y buses interurbanos.

muchos de estos lugares turísticos en Chile cerca de Santiago tienen acceso en auto y buses interurbanos. Mejor época: primavera-verano para costa y reservas; otoño-invierno para trekking en montaña con equipo adecuado.

primavera-verano para costa y reservas; otoño-invierno para trekking en montaña con equipo adecuado. Preparación: llevar agua, protector solar, capas de abrigo y verificar reservas o cupos en áreas protegidas.

Estos lugares turísticos en Chile cerca de Santiago combinan naturaleza, cultura y patrimonio con traslados breves y opciones para todos los perfiles de viaje.

Planificar horarios, reservas y equipamiento asegura una experiencia cómoda y segura en escapadas de día o fin de semana.