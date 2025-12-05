Si buscas lugares turísticos en Chile cerca de Santiago, hay opciones variadas y accesibles en menos de tres horas: costa, cordillera, reservas naturales y patrimonio cultural.
Esta guía reúne ocho destinos con cómo llegar, atractivos y consejos prácticos, optimizados para escapadas de fin de semana o viajes por el día.
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Valparaíso y Viña del Mar
- Distancia y acceso: 120 km por Ruta 68 (1 h 30 min en auto).
- Atractivos: cerros patrimoniales, murales, ascensores en Valparaíso; playas y gastronomía en Viña.
- Ideal para: cultura urbana y costa.
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Cajón del Maipo
- Distancia y acceso: 50 km al sureste por Camino al Volcán (1 h aprox.).
- Atractivos: Embalse El Yeso, termas, trekking en Monumento Natural El Morado.
- Ideal para: naturaleza y deportes outdoor.
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Parque Yerba Loca
- Distancia y acceso: 25 km por camino a Farellones; entrada en Los Alvarados.
- Atractivos: senderos, avistamiento de cóndores, camping autorizado.
- Ideal para: trekking de día y educación ambiental.
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Isla Negra
- Distancia y acceso: 110 km por Ruta 68 y G-98-F (2 h aprox.).
- Atractivos: casa-museo de Pablo Neruda, acantilados y gastronomía costera.
- Ideal para: turismo cultural y litoral central.
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Reserva Nacional Río Clarillo
- Distancia y acceso: 45 km al sureste por Camino El Principal; cupos con reserva.
- Atractivos: bosques esclerófilos, senderos interpretativos, áreas de picnic.
- Ideal para: familias y educación ambiental.
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Parque Nacional La Campana
- Distancia y acceso: 110 km por Ruta 5 y vías interiores (2 h aprox.).
- Atractivos: sendero al Cerro La Campana, Reserva de la Biósfera.
- Ideal para: trekking y flora nativa.
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Maitencillo
- Distancia y acceso: 160 km por Ruta 5 y F-30-E (2 h 30 min aprox.).
- Atractivos: playas extensas, deportes acuáticos, gastronomía.
- Ideal para: escapadas playeras y surf.
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago: Rancagua y Sewell
- Distancia y acceso: 87 km por Ruta 5 Sur (1 h 20 min aprox.); tour a Sewell.
- Atractivos: historia de Rancagua y campamento minero Sewell, Patrimonio de la Humanidad.
- Ideal para: turismo patrimonial e industrial.
Consejos prácticos
- Transporte: muchos de estos lugares turísticos en Chile cerca de Santiago tienen acceso en auto y buses interurbanos.
- Mejor época: primavera-verano para costa y reservas; otoño-invierno para trekking en montaña con equipo adecuado.
- Preparación: llevar agua, protector solar, capas de abrigo y verificar reservas o cupos en áreas protegidas.
Estos lugares turísticos en Chile cerca de Santiago combinan naturaleza, cultura y patrimonio con traslados breves y opciones para todos los perfiles de viaje.
Planificar horarios, reservas y equipamiento asegura una experiencia cómoda y segura en escapadas de día o fin de semana.