Entre los más impresionantes lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional Lauca se alza como un destino altiplánico único.
Ubicado en la Región de Arica y Parinacota, a más de 4.000 metros de altitud, este parque ofrece paisajes de volcanes, lagunas y fauna andina que cautivan a cada visitante.
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Lauca
En vehículo particular
- Desde Arica: la ciudad es el punto de partida más común. Se toma la Ruta 11-CH, totalmente pavimentada, que atraviesa Putre y llega hasta el parque.
- Tiempo estimado: unas 3 horas de viaje desde Arica hasta el Lago Chungará.
- Desde Putre: el acceso es más cercano, con trayectos de menos de una hora hacia los principales sectores del parque.
En transporte público
- Existen buses y minibuses que salen desde Arica hacia Putre, y desde allí se puede coordinar transporte local hacia el parque.
- También se ofrecen tours organizados desde Arica que incluyen visitas al Lago Chungará y miradores del volcán Parinacota.
Lugares turísticos en Chile: atractivos del Parque Nacional Lauca
- Lago Chungará: uno de los lagos más altos del mundo, rodeado de volcanes como el Parinacota y el Pomerape.
- Fauna altiplánica: vicuñas, llamas, alpacas y aves como flamencos y taguas.
- Bofedales y humedales: ecosistemas únicos que sostienen la vida en altura.
- Volcanes imponentes: Parinacota y Sajama forman parte del paisaje escénico.
Lugares turísticos en Chile: información práctica
- Altitud: el parque se encuentra sobre los 4.000 metros, por lo que es recomendable aclimatarse en Putre antes de visitar.
- Mejor época para viajar: primavera y verano, cuando el clima es más estable.
- Administración: el parque está gestionado por CONAF.
El Parque Nacional Lauca es uno de los grandes lugares turísticos en Chile, un espacio donde la naturaleza extrema y la cultura andina se encuentran.
Con rutas claras desde Arica y Putre, y atractivos como el Lago Chungará y los volcanes altiplánicos, este parque ofrece una experiencia inolvidable.
Eso sí, antes de viajar, es fundamental verificar el estado de acceso, ya que actualmente el sector Chungará está cerrado por razones ambientales.