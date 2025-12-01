Entre los más impresionantes lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional Lauca se alza como un destino altiplánico único.

Ubicado en la Región de Arica y Parinacota, a más de 4.000 metros de altitud, este parque ofrece paisajes de volcanes, lagunas y fauna andina que cautivan a cada visitante.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Lauca

En vehículo particular

Desde Arica: la ciudad es el punto de partida más común. Se toma la Ruta 11-CH , totalmente pavimentada, que atraviesa Putre y llega hasta el parque.

la ciudad es el punto de partida más común. Se toma la , totalmente pavimentada, que atraviesa Putre y llega hasta el parque. Tiempo estimado: unas 3 horas de viaje desde Arica hasta el Lago Chungará.

unas desde Arica hasta el Lago Chungará. Desde Putre: el acceso es más cercano, con trayectos de menos de una hora hacia los principales sectores del parque.

En transporte público

Existen buses y minibuses que salen desde Arica hacia Putre , y desde allí se puede coordinar transporte local hacia el parque.

, y desde allí se puede coordinar transporte local hacia el parque. También se ofrecen tours organizados desde Arica que incluyen visitas al Lago Chungará y miradores del volcán Parinacota.

Lugares turísticos en Chile: atractivos del Parque Nacional Lauca

Lago Chungará: uno de los lagos más altos del mundo, rodeado de volcanes como el Parinacota y el Pomerape.

uno de los lagos más altos del mundo, rodeado de volcanes como el Parinacota y el Pomerape. Fauna altiplánica: vicuñas, llamas, alpacas y aves como flamencos y taguas.

vicuñas, llamas, alpacas y aves como flamencos y taguas. Bofedales y humedales: ecosistemas únicos que sostienen la vida en altura.

ecosistemas únicos que sostienen la vida en altura. Volcanes imponentes: Parinacota y Sajama forman parte del paisaje escénico.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

Altitud: el parque se encuentra sobre los 4.000 metros , por lo que es recomendable aclimatarse en Putre antes de visitar.

el parque se encuentra sobre los , por lo que es recomendable aclimatarse en Putre antes de visitar. Mejor época para viajar: primavera y verano, cuando el clima es más estable.

primavera y verano, cuando el clima es más estable. Administración: el parque está gestionado por CONAF.

El Parque Nacional Lauca es uno de los grandes lugares turísticos en Chile, un espacio donde la naturaleza extrema y la cultura andina se encuentran.

Con rutas claras desde Arica y Putre, y atractivos como el Lago Chungará y los volcanes altiplánicos, este parque ofrece una experiencia inolvidable.

Eso sí, antes de viajar, es fundamental verificar el estado de acceso, ya que actualmente el sector Chungará está cerrado por razones ambientales.