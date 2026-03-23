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Lugares turísticos en Chile: Doñihue y su cocina campesina y vinos

Este pueblo de la Región de O’Higgins combina gastronomía rural, vinos locales y un patrimonio cultural que lo convierte en un destino único en el valle central.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Doñihue y su cocina campesina y vinos

Entre los lugares turísticos en Chile, está Doñihue. Esta localidad se distingue por su identidad campesina y su reconocida textilería de chamantos.

Este pueblo de la Región de O’Higgins combina gastronomía rural, vinos locales y un patrimonio cultural que lo convierte en un destino único en el valle central.

Cocina campesina con carnes y vinos

La gastronomía de Doñihue refleja la tradición del campo chileno:

  • Carnes a la parrilla y cazuelas campesinas, elaboradas con productos frescos de la zona.
  • Pastel de choclo y humitas, que acompañan las celebraciones familiares.
  • Vinos locales, provenientes de viñedos del valle, que complementan la cocina campesina.

Estos sabores convierten a Doñihue en un referente del turismo gastronómico dentro de los lugares turísticos en Chile.

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Chamantos: patrimonio textil único

Doñihue es reconocido internacionalmente por la confección de chamantos, ponchos reversibles elaborados con técnicas tradicionales. Este arte textil es parte del patrimonio cultural del pueblo y se ha convertido en un símbolo de identidad nacional.

Visitar Doñihue permite conocer de cerca la elaboración de estas piezas y comprender su valor histórico y cultural.

Entorno rural y vida comunitaria en este lugar turístico en Chile

El pueblo conserva un ambiente rural, con ferias costumbristas, mercados locales y celebraciones comunitarias que refuerzan su identidad. La vida campesina se refleja en cada rincón, ofreciendo al visitante una experiencia auténtica.

Doñihue demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la cocina campesina, los vinos locales y la textilería de chamantos. Este pueblo de la Región de O’Higgins es un imperdible para quienes buscan tradición, cultura y gastronomía en el valle central.

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Source Texto: La Nación / Foto: Superprof
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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