Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha

La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, ubicada entre la Región Metropolitana y O’Higgins, es uno de los más desconocidos lugares turísticos en Chile. Con 5.870 hectáreas de bosques de roble y fauna nativa, ofrece paisajes cordilleranos y rutas de trekking en un entorno de conservación administrado por CONAF.

La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha es uno de los menos conocidos lugares turísticos en Chile, ubicada en las comunas de Alhué (Región Metropolitana) y Doñihue/Coltauco (Región de O’Higgins).

Creada en 1996, protege 5.870 hectáreas de bosques nativos de roble (Nothofagus obliqua) y otros ecosistemas de la cordillera de la Costa.

Es considerada un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, más que para el turismo masivo.

  • Desde Santiago: Ruta 78 hasta Melipilla y luego desvío hacia Alhué.
  • Desde Rancagua: vía Doñihue y Coltauco, conectando con caminos rurales hacia Loncha.
  • El acceso es restringido y requiere coordinación con CONAF, ya que no cuenta con infraestructura turística habilitada.

  • Bosques de roble y peumo: ecosistemas únicos de la cordillera de la Costa.
  • Fauna nativa: cóndores, peucos, diucas, loicas, zorros culpeo, coipos y vizcachas.
  • Paisajes cordilleranos: quebradas y cerros con vistas panorámicas poco exploradas.
  • Travesías de trekking: rutas como la Travesía Roblería del Cobre de Loncha, recomendadas para excursionistas experimentados.

  • Administración: CONAF.
  • Acceso: restringido; se recomienda contactar a CONAF antes de planificar la visita.
  • Servicios: no dispone de instalaciones para visitantes.
  • Regulaciones: prohibido ingreso con mascotas, uso de fuego y extracción de flora o fauna.

La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha es un destino ideal para quienes buscan explorar lugares turísticos en Chile menos conocidos, con un enfoque en conservación y naturaleza prístina.

Su acceso controlado garantiza la protección de los bosques de roble y la biodiversidad de la cordillera de la Costa, convirtiéndola en un espacio único para el ecoturismo especializado.

