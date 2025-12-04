Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha

La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha es uno de los menos conocidos lugares turísticos en Chile, ubicada en las comunas de Alhué (Región Metropolitana) y Doñihue/Coltauco (Región de O’Higgins).

Creada en 1996, protege 5.870 hectáreas de bosques nativos de roble (Nothofagus obliqua) y otros ecosistemas de la cordillera de la Costa.

Es considerada un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, más que para el turismo masivo.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva

Desde Santiago: Ruta 78 hasta Melipilla y luego desvío hacia Alhué.

Ruta 78 hasta Melipilla y luego desvío hacia Alhué. Desde Rancagua: vía Doñihue y Coltauco, conectando con caminos rurales hacia Loncha.

vía Doñihue y Coltauco, conectando con caminos rurales hacia Loncha. El acceso es restringido y requiere coordinación con CONAF, ya que no cuenta con infraestructura turística habilitada.

Lugares turísticos en Chile: atractivos principales

Bosques de roble y peumo: ecosistemas únicos de la cordillera de la Costa.

ecosistemas únicos de la cordillera de la Costa. Fauna nativa: cóndores, peucos, diucas, loicas, zorros culpeo, coipos y vizcachas.

cóndores, peucos, diucas, loicas, zorros culpeo, coipos y vizcachas. Paisajes cordilleranos: quebradas y cerros con vistas panorámicas poco exploradas.

quebradas y cerros con vistas panorámicas poco exploradas. Travesías de trekking: rutas como la Travesía Roblería del Cobre de Loncha, recomendadas para excursionistas experimentados.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

Administración: CONAF.

CONAF. Acceso: restringido; se recomienda contactar a CONAF antes de planificar la visita.

restringido; se recomienda contactar a CONAF antes de planificar la visita. Servicios: no dispone de instalaciones para visitantes.

no dispone de instalaciones para visitantes. Regulaciones: prohibido ingreso con mascotas, uso de fuego y extracción de flora o fauna.

La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha es un destino ideal para quienes buscan explorar lugares turísticos en Chile menos conocidos, con un enfoque en conservación y naturaleza prístina.

Su acceso controlado garantiza la protección de los bosques de roble y la biodiversidad de la cordillera de la Costa, convirtiéndola en un espacio único para el ecoturismo especializado.