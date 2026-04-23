Cómo calefaccionar mejor tu casa este invierno sin que la cuenta se dispare

Cuando empieza el frío de verdad, la escena se repite en muchas casas: estufa prendida varias horas y, aun así, el calor no dura. Al rato vuelve la sensación de helado y la cuenta de la luz o el gas empieza a subir más de lo esperado.

Lo que pasa muchas veces es más simple de lo que parece. No es solo un tema de calefacción, sino de cuánto logra retener la casa ese calor.

Por dónde se está escapando el calor

Uno de los puntos más críticos son las ventanas. Si no sellan bien, el frío entra todo el tiempo, aunque la estufa esté funcionando. Eso obliga a usar más energía para mantener una temperatura que nunca se estabiliza.

En ese escenario, las ventanas termopanel se han ido haciendo cada vez más comunes. No son una solución milagrosa, pero sí ayudan bastante a mantener el calor dentro y a aislar mejor del frío exterior. Se nota sobre todo en las noches y en las mañanas, cuando la temperatura baja más.

También hay soluciones más simples, como revisar sellos o cortinas, que pueden ayudar sin necesidad de hacer un cambio completo.

El piso también juega su parte

Hay otro factor que no siempre se considera y que influye harto en cómo se siente el frío dentro de la casa: el piso. Aunque haya calefacción, si la superficie está muy fría, la sensación no mejora del todo.

Las cerámicas para piso son súper prácticas y duraderas, pero en invierno tienden a enfriarse rápido. Por eso mucha gente termina usando alfombras o cubrepiso en esta época, para cortar esa sensación de frío que sube desde abajo.

No significa que haya que cambiar todo, pero sí entender cómo esos materiales afectan el ambiente.

Pequeños cambios que sí hacen diferencia

Más allá de las grandes inversiones, hay ajustes bien simples que ayudan a no perder calor. Sellar rendijas en puertas, usar cortinas más gruesas o aprovechar el sol en el día son cosas que parecen menores, pero suman.

También influye el uso que se le da a la calefacción. Prender y apagar todo el rato no siempre es lo más eficiente, sobre todo si el espacio no está bien aislado. A veces conviene mantener una temperatura más constante y evitar que el calor se pierda tan rápido.

No todo pasa por subir la calefacción

Es fácil pensar que la única solución es subir la potencia o dejar la estufa más tiempo prendida, pero no siempre es así. Si la casa no está preparada para retener el calor, ese gasto extra no se traduce en mayor confort.

Por eso, más que cambiar de sistema, muchas veces conviene mirar la casa en conjunto. Revisar ventanas, entender cómo influyen los materiales y hacer ajustes simples puede ayudar a pasar el invierno con menos gasto y más comodidad.

Al final, la diferencia no está solo en cuánto calefaccionas, sino en cuánto de ese calor logras mantener dentro de la casa.