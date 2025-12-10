Chile es un país privilegiado para el senderismo gracias a su diversidad geográfica: desiertos, volcanes, bosques, glaciares y montañas.

Los lugares turísticos en Chile para hacer trekking ofrecen rutas de distintos niveles de dificultad, ideales tanto para principiantes como para aventureros experimentados.

Desde el norte altiplánico hasta la Patagonia, cada recorrido permite descubrir paisajes únicos y conectarse con la naturaleza.

Lugares turísticos en Chile: Torres del Paine

El Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, es uno de los destinos más reconocidos del mundo para trekking. Sus circuitos “W” y “O” permiten recorrer montañas, glaciares y lagos, convirtiéndolo en uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos para los amantes de la aventura.

(Tripadvisor)

Lugares turísticos en Chile: Cerro Castillo

Ubicado en la Región de Aysén, el Parque Nacional Cerro Castillo ofrece senderos exigentes con vistas espectaculares a montañas de roca y glaciares. Es considerado uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos para trekking avanzado.

Lugares turísticos en Chile: Dientes de Navarino

En la Isla Navarino, Región de Magallanes, se encuentra uno de los circuitos más australes del mundo. El trekking de los Dientes de Navarino es desafiante y atraviesa paisajes de montañas escarpadas y lagunas, consolidándose como un destino único dentro de los lugares turísticos en Chile.

Lugares turísticos en Chile: San Pedro de Atacama

Aunque es más conocido por sus paisajes desérticos, San Pedro de Atacama ofrece rutas de trekking hacia el Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y lagunas altiplánicas. Es un lugar ideal para combinar caminatas con turismo cultural y astronómico.

Valle de la Luna (Chile Travel)

Lugares turísticos en Chile: Carretera Austral y Parque Pumalín

La Carretera Austral conecta múltiples parques y reservas naturales, entre ellos el Parque Nacional Pumalín. Aquí se encuentran senderos que atraviesan bosques milenarios, volcanes y fiordos, convirtiéndolo en uno de los lugares turísticos en Chile más completos para trekking.

Vista de la Carretera Austral, Ruta 7. (Wikipedia)

Chile se ha consolidado como un destino mundial para el trekking gracias a la variedad de sus paisajes y circuitos.

Los lugares turísticos en Chile como Torres del Paine, Cerro Castillo, Dientes de Navarino, San Pedro de Atacama y la Carretera Austral son imperdibles para quienes desean vivir experiencias inolvidables en contacto con la naturaleza.