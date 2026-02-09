Lugares turísticos en Chile: si visitas las Capillas de Mármol esto debes saber

Las Capillas de Mármol son uno de los lugares turísticos en Chile más reconocidos del sur del país y uno de los principales atractivos del Lago General Carrera.

Ubicadas frente a la localidad de Puerto Tranquilo, en la Región de Aysén, estas formaciones naturales atraen a miles de visitantes cada temporada, lo que hace imprescindible conocer las condiciones de navegación, el clima y las regulaciones vigentes.

Navegación: la única forma de acceso

A diferencia de otros lugares turísticos en Chile, las Capillas de Mármol solo pueden visitarse mediante navegación.

El recorrido se realiza en lanchas o kayaks que parten desde Puerto Tranquilo y recorren la Catedral, la Capilla y la Cueva de Mármol. Las salidas dependen directamente de las condiciones del lago, por lo que pueden suspenderse por viento o mal tiempo, incluso en temporada alta.

Clima y estado del lago de unos de los grandes lugares turísticos en Chile

El clima es un factor determinante. Como ocurre en muchos lugares turísticos en Chile ubicados en la Patagonia, el tiempo en el Lago General Carrera puede cambiar de forma repentina. El viento es frecuente y puede generar oleaje intenso, lo que afecta tanto la seguridad como la visibilidad de las formaciones. Se recomienda planificar la visita con flexibilidad y priorizar horarios de mañana, cuando el lago suele estar más calmo.

Regulaciones y control de visitantes

Debido a su fragilidad y alta demanda, las Capillas de Mármol cuentan con regulaciones específicas. Los recorridos están sujetos a normas de tiempo, número de embarcaciones y distancia mínima respecto a las formaciones.

En algunos casos, se restringe el desembarco y el contacto directo con el mármol. Estas medidas buscan proteger uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos del sur.

Turismo responsable

Visitar las Capillas de Mármol implica asumir un compromiso con el entorno. No está permitido arrojar residuos, tocar las formaciones ni alterar el ecosistema del lago. El uso de operadores autorizados y el respeto de las indicaciones locales son claves para preservar este lugar turístico en Chile y asegurar su conservación a largo plazo.