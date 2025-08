Luis Jiménez y su vínculo actual con Coté López: “No somos amigos, pero en un futuro podríamos serlo”

Luis “Mago” Jiménez se sinceró en el reciente capítulo del reality de Canal 13, “Mundos Opuestos”, luego de referirse a la relación actual con su exesposa, Coté López.

El exfutbolista conversó con la animadora Karla Constant y abordó diferentes aspectos de su vida, como su carrera en el fútbol, la paternidad y el quiebre con la influencer.

Respecto a los lujos que llegó a tener gracias a su carrera, señaló que “tenía muchas facilidades para reservar cosas o ir a restaurantes. A veces cerraban tiendas por mí, y a mí me daba vergüenza. En Italia, sobre todo, iba a restaurantes y no me dejaban pagar. Otros colegas lo exigen, piden descuentos, pero para mí era complejo”.

En cuanto al momento en que fue padre con López, manifestó que “tener trillizas fue complejo, no fue buscado. Estábamos en Londres, la enfermera que hacía la ecografía dijo ‘tenemos un problema, pero eres futbolista, no tienes problemas económicos’. Y ahí nos contó que eran tres. Y la Jose se estaba riendo, pero al segundo empezó a llorar, se empezó a pasar rollos, tuve que calmarla”.

Asimismo, acerca de la reacción de sus hijas cuando se enteraron que ingresaría al reality, comentó que “una de las tres es deportista y me dijo que quería que ganara, otra es muy celosa y me dijo que ninguna mujer me tocara, y la otra simplemente dijo que bueno y se fue. Son muy distintas”.

“La Jose me dijo que fuera yo y que seguramente iba a haber gente que me quisiera sacar de mis casillas”, añadió.

Consultado por su quiebre con la también empresaria, Jiménez expresó que “al principio fue difícil, porque separarse después de 18 años y de haber hecho tantas cosas juntos, duele”.

“Hoy es una puerta cerrada, llevamos ya dos años separados. Estamos estables, no somos amigos, pero en un futuro podríamos serlo. Hoy hay amor entre nosotros, pero el amor va mutando”, sostuvo

Por su parte, el “Mago” mencionó que ahora está preparado para tener una nueva relación. “He conocido gente pero siento que hasta hace poco no estaba preparado para mantener una relación. Ahora sí estoy en condiciones, y no me cierro a conocer a alguien. Me siento mejor, y estoy abierto a la posibilidad”, dijo.

Además, dedicó algunas palabras a Disley Ramos, con quien está iniciando un romance en el programa. “Con ella me he llevado una linda sorpresa. Afuera era una linda persona y acá he confirmado eso, además de conocerla más. Me he acercado mucho a ella, he encontrado en ella un gran apoyo y espero poder seguir apoyándome en ella”, remarcó.