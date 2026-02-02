Lula sobre postulación de Bachelet: “Es hora” de que la ONU sea comandada por una mujer

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silvs, dijo que su país apoya “con mucha honra” la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Tras el anuncio de la ratificación oficial de la postulación, realizada la mañana de este lunes en La Moneda, en un comunicado Lula destacó que, después de ocho décadas desde su fundación, “es hora” de que Naciones Unidas sea comandada por una mujer, y afirmó que Bachelet es la persona ideal para el cargo.

Según consignó Radio Cooperativa, el mandatario apuntó al carácter “pionero” de la carrera de Bachelet, quien lideró Chile en dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018), fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013), y más recientemente ejerció como alta comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).

En ese último cargo, “trabajó para proteger a los más vulnerables, avanzar en el reconocimiento del derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, y dar voz a quien más necesita ser escuchado“, afirmó.

El mandatario añadió que esta experiencia, así como su “compromiso” con el multilateralismo, le dan a Bachelet las “credenciales” para dirigir la ONU en un contexto “marcado por los conflictos, las desigualdades y los retrocesos democráticos”.

La candidatura de Bachelet para sustituir al actual secretario general, el portugués António Guterres, es impulsada por los gobiernos de Chile, México y Brasil.