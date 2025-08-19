Home Nacional "madre y su hija de 9 meses fueron baleadas en violento robo a cas..."

Madre y su hija de 9 meses fueron baleadas en violento robo a casa en Quillota

El teniente Felipe Martínez, oficial de ronda de la Prefectura de Carabineros Marga Marga, precisó que la madre es una “mujer chilena de 28 años de edad, con antecedentes policiales por delitos asociados a la Ley de Drogas”.

Eduardo Córdova
La Fiscalía de Valparaíso investiga un violento asalto que dejó herida a una mujer y a su guagua de 9 meses, ambas baleadas por delincuentes al interior de su vivienda en la ciudad de Quillota, Región de Valparaíso.

Según explicó la persecutora Daniela Quevedo, de la Fiscalía Regional de Instrucción y Flagrancia, tres sujetos ingresaron alrededor de las 2:15 horas a una casa del sector San Pedro.

Los antisociales se dirigieron hasta la habitación donde estaba la mujer junto con la lactante, exigiendo dinero y joyas. “Ante la negativa, los sujetos dispararon en contra de las víctimas, hiriendo a la adulta en una de sus manos y a la menor lactante a la altura de uno de sus brazos, provocándole a ambas lesiones de carácter grave”, detalló la fiscal.

Además, señaló que ambas heridas fueron “trasladadas hasta un centro asistencial, encontrándose en atención médica a la lactante. No obstante, la mujer adulta se retiró del hospital, negándose a recibir atención médica posterior”.

Las afectadas están fuera de riesgo vital. Por orden de la Fiscalía, personal especializado de Carabineros quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

