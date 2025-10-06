Home Vanguardia "majo llega desde antofagasta con todo el sabor de la cumbia: pres..."

Majo llega desde Antofagasta con todo el sabor de la cumbia: Presenta su nuevo single “Lo que se va, se va”

Aunque se ha dedicado a cantar desde pequeña, su carrera profesional comenzó hace sólo dos años. Este es el segundo single de su autoría, con el que pretende llegar a cada rincón de nuestro país, para demostrarles a todos que Santiago no es Chile.

Su nombre es María José Chamorro, pero se hace llamar simplemente Majo. Canta de forma profesional hace dos años, en un género gobernado esencialmente por hombres: la cumbia. Ahora debuta en las plataformas digitales con su segundo single, “Lo que se va, se va”, que trae desde Antofagasta, con la intención de posicionarse en el mercado local.

“Esta es una canción que nace desde una experiencia personal. Pero no del dolor crudo, sino que desde la resignación tranquila y madura. Habla de lo que pasa cuando entendemos que una relación ya no tiene futuro, y decidimos soltar, sin rencores, sin tristeza desbordada, solo con la certeza de que hay cosas que no estaban destinadas a quedarse. Este tema no solo busca hacer bailar, sino también entregar una mirada empoderada, optimista y emocional sobre el desamor y la transformación personal”, comenta Majo sobre su nuevo sencillo.

De profesión ingeniera, pero cantante de vocación, la artista cuenta que durante su vida ha navegado por distintos estilos musicales, pero que “elegí quedarme con la cumbia, porque es un ritmo que une generaciones, que se canta tanto en una fiesta, en casa o en un bar. Tiene una energía contagiosa, popular, auténtica. Y eso es algo con lo que me siento profundamente identificada, ya que no hay nada más satisfactorio que ver a la gente disfrutar de lo que entregas”.

Majo no solo interpreta, sino que escribe sus propias composiciones. La primera de ellas lleva por nombre “Hoy” y fue lanzada en febrero de 2024. Un hito que marcó su debut como cantautora.

“Mis canciones no son solo ‘para cantar’, sino para vivirlas junto al público. Me gusta pensar que cuando alguien me escucha, puede cerrar los ojos y decir: ‘esto también lo viví yo’”, resalta. 

Además, enfatiza que “soy una artista en constante evolución, construyendo mi historia, paso a paso. No vengo de grandes escenarios, pero sí de lugares reales, con gente que vibra, canta, se emociona, gente que me acompaña todas las semanas, ellos me inspiran todos los días a seguir”.

Sobre las expectativas que tiene con este nuevo single, Majo explica que “quiero que esta canción acompañe a quien la necesite. Que alguien la escuche y diga: ‘Esto es exactamente lo que siento, pero no sabía cómo decirlo’”. 

“Que sirva para cerrar una historia, para dar ese paso que cuesta tanto, para soltar con amor. Si logro que una sola persona se sienta comprendida gracias a esta canción, ya habrá valido la pena todo el esfuerzo”, concluye.

