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Manouchehri acusa “turbazo” legislativo y advierte ofensiva contra la clase media

El diputado del PS dijo que “excluir al Partido Socialista de la Comisión de Hacienda no es casualidad, es el temor que tienen porque saben que nosotros somos la voz firme para defender la justicia tributaria, pero que sepan que vamos a defenderla con o sin asiento en esa comisión”.

Patricia Schüller Gamboa
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Manouchehri acusa “turbazo” legislativo y advierte ofensiva contra la clase media

El diputado Daniel Manouchehri (PS) denunció un “turbazo legislativo” del Gobierno para recortar los beneficios a la clase media.

El parlamentario reaccionó a la marginación de su partido de la comisión clave de Hacienda de la Cámara Baja, vital para impulsar la agenda de reconstrucción.

“Lo primero que quiero señalar es que lo que vimos aquí en la votación es una expresión del miedo que le tiene la derecha al rol que puede jugar el Partido Socialista”, señaló Manouchehri tras la marginación del PS en la comisión.

“Excluir al Partido Socialista de la Comisión de Hacienda no es casualidad, es el temor que tienen porque saben que nosotros somos la voz firme para defender la justicia tributaria, pero que sepan que vamos a defenderla con o sin asiento en esa comisión”, añadió.

Lo que estamos viendo acá es la imitación de Milei. Kast pretende ser el Milei chileno, y la agenda legislativa que pretenden enviar a este Congreso no es más que un verdadero turbazo legislativo en donde se le quiere dar un verdadero portazo a la clase media”, agregó.

“Ellos tienen que saber que la oposición va a ser una verdadera zanja para que la agenda de desprotección social que pretenden imponer en este país no avance”, concluyó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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