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Marcel marca diferencias con Gobierno de Kast: “Nosotros no nos dedicamos a quejarnos”

El exministro de Hacienda, en entrevista con Radio Duna, dijo que el escenario en el que asumieron el gobierno -2022-es “exactamente” el que enfrenta ahora la nueva administración.

Patricia Schüller Gamboa
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Marcel marca diferencias con Gobierno de Kast: “Nosotros no nos dedicamos a quejarnos”

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que una de las diferencias del gobierno de Boric con la actual administración es que “nosotros no nos dedicamos a quejarnos” al momento de asumir. 

En entrevista con Radio Duna, sostuvo que el escenario en el que asumieron el gobierno es “exactamente” el que enfrenta ahora la nueva administración.

“En el año 2022 estaba empezando el gobierno, vino la guerra en Ucrania, el precio del petróleo se fue sobre 100 dólares durante cuatro meses seguido y teníamos que resolver respecto del Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precio de los Combustibles) y resolvimos dejar que funcionara”, subrayó.  

Añadió que “lo hicimos porque en aquel entonces teníamos la inflación al alza, la situación de los hogares era complicada, la situación del transporte era complicada”, agregó, recogió T13

El Gobierno de Kast ha declarado que no se cuenta con fondos para financiar el Mepco porque la caja fiscal que recibieron de sus predecesores es “la más baja que se había entregado” por lo que anunciaron modificaciones para frenar el impacto del alza de los combustibles. 

“La inflación ya no va al alza”

Marcel planteó que existen tres diferencias entre las administraciones. La primera, es que a diferencia de cuando asumieron, la inflación ya no va al alza.

La segunda, en tanto, es que “nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos, nos dedicamos a trabajar y gobernar”. 

Remarcó que la situación que asumieron no fue fácil, “veníamos con un déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada, venía toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía toda la deuda con los prestadores privados por el Covid-19, pero nos dedicamos a gobernar”. 

La tercera diferencia, indicó, es que “no teníamos previsto una reforma que bajara impuestos ni tampoco teníamos planes de aumentar drásticamente el gasto público”. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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