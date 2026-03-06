Marcha 8M: Conoce los desvíos de tránsito que habrá en Santiago por el Día de la Mujer

Este domingo 8 de marzo, con motivo de las manifestaciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se implementarán diferentes desvíos de tránsito en Santiago.

Los desvíos afectarán a las comunas de Santiago, Providencia y Recoleta, y se aplicarán de forma escalonada desde las 08:00 horas.

Carabineros detalló que la ruta habilitada para el tránsito de vehículos particulares hacia el Poniente es por Salvador – Francisco Bilbao – Curicó – Tarapacá – Vidaurre – Sazié – Arica.

En tanto, para el Oriente, podrán circular por Blanco Encalada – Av. Manuel Matta – Seminario.

Desde Transporte Informa, plataforma oficial del Ministerio de Transportes, indicaron que los desvíos afectarán a los flujos vehiculares particulares y de los servicios Red Movilidad.

Por lo mismo, se recomendó preferir vías alternativas alejadas del perímetro de cortes en el eje de Alameda entre Gral Velásquez en Estación Central, y Avenida Salvador en Providencia.

Cabe destacar que la marcha programada se desplazará entre Plaza Baquedano y el sector Los Héroes.

Por su parte, la hora de habilitación de las vías será confirmada por Carabineros ese mismo día.

Revisa los mapas con los desvíos: