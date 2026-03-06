Home Nacional "marcha 8m: conoce los desvíos de tránsito que habrá en santiago p..."

Marcha 8M: Conoce los desvíos de tránsito que habrá en Santiago por el Día de la Mujer

Los desvíos se aplicarán este domingo de forma escalonada, a partir de las 08:00 horas, y afectarán a las comunas de Santiago, Providencia y Recoleta.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Marcha 8M: Conoce los desvíos de tránsito que habrá en Santiago por el Día de la Mujer

Este domingo 8 de marzo, con motivo de las manifestaciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se implementarán diferentes desvíos de tránsito en Santiago

Los desvíos afectarán a las comunas de Santiago, Providencia y Recoleta, y se aplicarán de forma escalonada desde las 08:00 horas.

Carabineros detalló que la ruta habilitada para el tránsito de vehículos particulares hacia el Poniente es por Salvador – Francisco Bilbao – Curicó – Tarapacá – Vidaurre – Sazié – Arica.

En tanto, para el Oriente, podrán circular por Blanco Encalada – Av. Manuel Matta – Seminario.

Desde Transporte Informa, plataforma oficial del Ministerio de Transportes, indicaron que los desvíos afectarán a los flujos vehiculares particulares y de los servicios Red Movilidad.

Por lo mismo, se recomendó preferir vías alternativas alejadas del perímetro de cortes en el eje de Alameda entre Gral Velásquez en Estación Central, y Avenida Salvador en Providencia. 

Cabe destacar que la marcha programada se desplazará entre Plaza Baquedano y el sector Los Héroes.

Por su parte, la hora de habilitación de las vías será confirmada por Carabineros ese mismo día. 

Revisa los mapas con los desvíos:

Mapa con los desvíos de tránsito en Santiago por la marcha del 8M
Mapa con los desvíos de tránsito en Santiago por la marcha del 8M
Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Archivo)
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
“Asfixia por sumersión”: Servicio Médico Legal confirm...

Luego del protocolo especial de autopsia, el cuerpo de Carlos Palacios Muñoz, quien falleció el pasado miércoles 4 de marzo, ya está en condiciones de ser entregado a sus familiares.

Leer mas
Internacional
Presidente de Irán revela “esfuerzos de mediació...

De esta manera, se intentaría poner fin al conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa, sumido entonces en una negociación con Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Leer mas
Nacional
“No me siento tranquilo”: estos son los ch...

El fallecimiento del militar de 27 años ocurrió tras una inmersión en una laguna durante una actividad que, según antecedentes, no estaba planificada ni autorizada. El hecho es investigado por la justicia.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/