Marcia Scantlebury es ratificada por el Senado como nueva directora de TVN

El Senado ratificó este martes la designación de Marcia Scantlebury como nueva integrante del Directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

La periodista, escritora y académica asumirá en reemplazo de Adriana Delpiano, quien dejó su cargo en marzo de este año para asumir como ministra de Defensa.

Con una extensa trayectoria en medios de comunicación y en el mundo cultural, Scantlebury ha desarrollado una reconocida carrera en periodismo independiente y en proyectos editoriales vinculados a la memoria y la cultura. En TVN fue editora del Departamento de Prensa y entre 2007 y 2016 integró el Directorio de la señal pública.

“Agradezco profundamente mi nombramiento para integrar el Directorio de TVN. En primer lugar, expreso mi sincero agradecimiento al Presidente de la República, Gabriel Boric, por la confianza depositada al proponerme para ejercer este importante cargo, así como a los senadores que ratificaron dicha propuesta”, expresó Scantlebury.

“TVN, al igual que toda la industria televisiva, enfrenta hoy desafíos complejos que debemos abordar con responsabilidad y visión de futuro. Desde mi rol, me comprometo a aportar con experiencia y trabajo, porque creo firmemente en el valor de la televisión pública y en su misión como un pilar fundamental de nuestra democracia”, concluyó.