María Corina Machado recuerda caso Ojeda y agradece a Boric defensa de DDHH en Venezuela

La opositora venezolana, quien viajó al cambio de mando en Chile, abordó, en una conferencia de prensa en Hotel Sheraton, la “estructura criminal” que gobierna Venezuela y que se ha extendido a Chile con el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda, caso que ha sido vinculado al régimen de Maduro.

María Corina Machado recuerda caso Ojeda y agradece a Boric defensa de DDHH en Venezuela

María Corina Machado, opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, quien fue invitada al cambio de mando en Chile, se refirió este jueves al caso Ojeda y las relaciones de Chile con el régimen del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En una conferencia de prensa en Hotel Sheraton, Machado abordó la “estructura criminal” que gobierna Venezuela y que se ha extendido a Chile con el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda, caso que ha sido vinculado al régimen de Maduro.

“Ustedes aquí, en este país, lo vivieron con el asesinato del teniente Ronald Ojeda. Para aquellos que tenían dudas sobre los tentáculos criminales de este régimen. Mi regreso a Venezuela, por lo tanto, está basado en eso, en continuar una lucha que ha sido cívica y organizada”, dijo.

Machado manifestó sus agradecimientos al expresidente Gabriel Boric: “La defensa de los derechos humanos fue algo que durante su periodo se mantuvo en la agenda como primer punto en su relación con el régimen criminal de Venezuela”.

“El Gobierno de este país elevó ante la Corte Penal Internacional la denuncia”

“No solamente eso. Debo recordar que el Gobierno de este país elevó ante la Corte Penal Internacional la denuncia de la vinculación directa del régimen de Maduro y de Diosdado Cabello en el asesinato del teniente Ronald Ojeda, el 21 de febrero de 2024 aquí en Santiago”, añadió.

“Llevaron las pruebas. De modo que creo que eso demuestra que, más allá de las diferencias doctrinarias e ideológicas —que las hay—, es algo que indiscutiblemente nos une”, agregó.

También expresó que “si algo queda claro hoy, y lo he constatado y vivido en cada minuto que he estado en esta gran nación, es cómo la causa por la libertad y la democracia de Venezuela ha trascendido nuestras fronteras”.

“No me había sentido tan cerca de mi país como en estas últimas horas y se los agradezco mucho”, enfatizó.

