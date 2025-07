Marlen Olivari rompió en llanto por bromas de sus compañeros en “Mundos Opuestos”: “Soy el hazmerreír”

Un complejo momento vivió Marlen Olivari en el reciente capítulo de “Mundos Opuestos”, luego de romper en llanto por las constantes burlas de sus compañeros en el reality de Canal 13.

Todo ocurrió en medio de un asado de los participantes del “Futuro”, cuando la showoman se fue a un rincón de la casa para llorar en solitario.

Luis Jiménez se acercó en ese momento para consolarla y le preguntó qué sucedía. “Es mucho. Me molestan mucho, todos agarran papa y al final soy como el hazmerreír del equipo. Me molesta, eso me duele”, señaló la ex “Morandé con compañía” entre lágrimas.

Luego, Marlen entró a la casa para tomar un café y le dijo a sus compañeros que se sentía aislada después de haberse negado a competir contra Evelyn Ortiz.

“Siento que todos estaban apoyando a la Nachita. Y yo estaba en mi derecho, porque ella debió competir igual”, mencionó, haciendo alusión al duelo de salvación que tenía con Ignacia Michelson, quien se negó a competir, provocando que Evelyn se ofreciera para reemplazarla, algo que finalmente no se concretó.

Además, expresó su molestia por ser siempre nominada en los procesos de eliminación, manifestando que “todas las semanas estoy nominada, y lo encuentro súper injusto”.

“Aquí nadie quiere mojarse, nadie quiere ponerle el pecho a las balas, van entre Princeso y Marlen. Entre ustedes en la familia todos se protegen, tal como al frente”, sentenció.