Martín Lasarte por el caso Byron Castillo: “Hicimos el reclamo en su momento”

Después de que la FIFA acogiera la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile contra Ecuador e iniciara la investigación sobre la supuesta mala inscripción de Byron Castillo en las pasadas Clasificatorias, en la Roja no están quedando ajenos al tema.

Mientras Arturo Vidal se pronunció en redes sociales con una irónica publicación, y Alexis Sánchez guardó distancia al asegurar que no se mete en esas cosas y sólo se dedica a jugar, ahora fue Martín Lasarte, exentrenador del combinado criollo en el último proceso eliminatorio.

En ese sentido, el uruguayo confesó que en el elenco nacional estaban al tanto de la situación que protagoniza el lateral del Barcelona de Guayaquil.

“Respecto al tema de pedido de puntos, hay un antecedente del que no mucho se habla. Nosotros hicimos el reclamo en su momento. A mí alguien me avisó de esa situación antes del partido con Ecuador, se hizo el reclamo, en aquel momento no sé si es la FIFA, la Conmebol o quien, no dio a lugar la situación y lo dejamos como tema muerto”, reconoció “Machete” en diálogo con la plataforma uruguaya de streaming “Esdrújula”.

“No sé cuál es, quién está inquieto o no. Lo que digo es que si hay una situación que no se ajusta a reglamento, hay que hacerla cumplir”, añadió el charrúa.

La Federación de Fútbol de Chile reclama los puntos ante Ecuador por esta supuesta irregularidad, por lo que podría clasificar al Mundial de Qatar 2022 por secretaría, aunque desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol insisten en que no hay nada fraudulento y que no corre riesgo la participación del combinado del Guayas en la cita planetaria.