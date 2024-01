Matthei comparte diagnóstico con Orrego sobre instituciones que “no están funcionando” en el combate a la delincuencia

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, compartió su parecer con el diagnóstico realizado por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el sentido de que “hay instituciones tomando palco en el combate a la delincuencia”.



Dichas apreciaciones las formuló el gobernador, a propósito del último sondeo Cadem, donde respaldó el trabajo de la ministra Carolina Tohá, luego que descendiera ocho puntos en su aprobación.



“Hay instituciones que nunca he visto, por ejemplo, Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas. Yo creo que esto no es solamente la tarea de una ministra, es la tarea de toda una sociedad”, señaló Orrego tras conocida la última encuesta.



“Yo creo que falta sentido de urgencia en muchas instituciones que están tomando palco, mirando como la ministra del Interior y otros se desloman sacando adelante una agenda que es muy difícil”, indicó.



Sobre estos dichos, Matthei sostuvo que “Servicios de Impuestos Internos no está haciendo nada. Yo realmente no entiendo qué es lo que está haciendo el director”.



La alcaldesa se refirió a temas de seguridad tras participar esta mañana en una actividad en La Moneda para ver los avances del proyecto Eje Alameda – Providencia, junto a su par de Santiago, Irací Hassler y el propio Orrego, entre otras autoridades.



“La Unidad de Análisis Financiero no tiene gente y, efectivamente, hay varias instituciones en todo lo que es el control de fronteras y todo lo que significa expulsar a extranjeros que están cometiendo delitos en Chile que tampoco están funcionando”, profundizó Matthei.



Respecto al debate de seguridad instalado, la edil también criticó la postura del PC, en particular el anuncio hecho ayer por la diputada María Candelaria Acevedo, en el sentido de impugnar la revocación de las pensiones de gracia, recurriendo al Tribunal Constitucional o a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, si la primera instancia no acogiera la solicitud.



Sobre esto último, Matthei indicó que “todo lo que hubo de ataques sistemáticos al actuar de Carabineros también tiene consecuencias en la ola de delincuencia que estamos viviendo”.