Mauricio Flores anuncia celebración por sus 40 años de trayectoria artística

Cuatro participaciones en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Peak de sintonía histórica con el dúo Melón y Melame. Destacadas participaciones en programas de televisión y múltiples personajes, que hasta el día de hoy están en la retina de la gente. Con esas credenciales el humorista y ahora animador, Mauricio Flores, se prepara para celebrar sus 40 años de vida artística, desde aquella aparición en el recordado segmento de Sábados Gigantes, “Gente nueva del humor”, en 1986. Y pretende hacerlo a lo grande, con una celebración fechada para noviembre.

Al respecto Flores comenta que “estoy preparando un espectáculo, donde más que celebrar, sea un momento para agradecer al público todo el afecto que me han brindado. La idea es que me acompañen todos aquellos que me ha mostrado su cariño durante todos estos años. Quiero hacer algo para la gente y con la gente, y ojalá poder hacer una gira de celebración por todo el país. La idea es llevar a cabo este espectáculo en noviembre en Santiago, en un espacio que me permita compartir con el público y devolverles todo el cariño que me han entregado durante todos estos años”.

¿Qué sientes al cumplir 40 años de carrera?

— Me siento un privilegiado. Es maravilloso seguir contando con el amor del público. La verdad es que nunca pensé en que iba a llegar a cumplir 40 años de trayectoria artística. He ido aprendiendo en el camino y también a reencantar al público, que es fundamental.

“Cuando empecé, lo único que quería era que la gente me conociera haciendo humor. Nunca dimensioné ni tampoco me proyecté en cómo podría ser llegar a este momento. Todo se fue dando a medida que yo pude ir consiguiendo diferentes logros”, añade.

¿Cuáles dirías que son tus hitos más importantes en estos 40 años de carrera?

— Mis hitos más importantes indudablemente van de la mano de lo que hemos hecho con mi compañero Gigi Martin. Lo mejor que he conseguido en estos 40 años es a través de Melón y Melame. Tocamos el cielo con Gigi en 1998, en el Festival de Viña, marcando el rating más alto de un dúo humorístico en ese festival. Que hasta ahora ningún otro dúo lo ha podido superar. Y después de eso, la posibilidad de estar en Morandé con Compañía que me dio la oportunidad de hacer diferentes personajes, como por ejemplo, Tony Esbelt. Es un privilegio que hasta el día de hoy la gente me quiera y me recuerde.

En paralelo, Mauricio Flores también se ha destacado por su labor de libretista y guionista, que viene desarrollando desde hace casi 20 años, tanto en los show con Gigi Martin, como en su trabajo permanente en las Revistas, junto a Paty Cofré.

“Escribir para ella se me hizo muy fácil. Yo ahí soy su bandejero. Cuando hago los libretos para Melón y Melame es al revés. Ahí hay que ponerse a pensar en cómo el ventrílocuo dice lo gracioso, porque es el muñeco el bandejero. Pero me di cuenta de que lo puedo hacer y eso finalmente te lo da el oficio. Es gratificante ser la persona que está detrás de todo eso. Además, Paty Cofré es tan dúctil, que se adapta a los libretos y eso es maravilloso. Ella es muy respetuosa del trabajo que yo le presento”, sostiene Flores.

¿Qué significa para ti trabajar junto a ella?

— Es uno de los regalos más grandes de la vida. Un verdadero lujo. Paty Cofré tiene una trayectoria increíble en el mundo artístico y yo he aprendido mucho de ella, desde que trabajamos juntos, así como también toda la gente que ha trabajado junto con nosotros. Tiene una tremenda escuela. Su ejemplo es único. Se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, supo leer el cariño de la gente y lo uso a su favor. La gente cree que ella es solo decir garabatos, pero es una tremenda actriz, que maneja las pausas, los silencios. Con una gran expresión gestual, que muchas veces dice mucho más que los propios garabatos.

Después de un tiempo de separación, Mauricio Flores conectó nuevamente con su socio Gigi Martin y, además de recomponer su amistad, revivieron sobre el escenario la clásica dupla de Melón y Melame. Algo que lo tiene muy contento, ad portas de esta celebración.

“Volver a trabajar con él ha sido un regalo. Lo más importante es que recuperamos nuestra amistad y luego, regresar a los escenarios, nos ha entregado bellos momentos. Lo pasamos muy bien, estamos en una etapa más madura de nuestras vidas. Hemos recorrido todo Chile haciendo espectáculos y la respuesta del público ha sido buenísima. De lo contrario, no habríamos hecho jamás festivales tan importantes como el Festival en el corazón de la Patagonia, al que fueron 65 mil personas y donde demostramos que el oficio de nosotros es algo que viene del corazón y donde también nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, incorporando la tecnología en nuestros shows”, señala.

Mauricio Flores no esconde sus deseos de estar, nuevamente con Gigi Martin, en el Festival de Viña del Mar: “Nos gustaría volver al festival, después de haber estado separados tanto tiempo y de haber vuelto, con el respaldo del público. Es la oportunidad de cerrar un ciclo, de agradecerle a la gente y despedirnos de ese escenario tan lindo, que nos trae tantos recuerdos”.