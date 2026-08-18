Senapred declaró Alerta Roja en Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico. En esta última se registró un aluvión que arrastró vehículos.



“Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, indicó Senapred.



Precisamente, Tocopilla es una de las comunas más afectadas por las intensas precipitaciones que han activado las quebradas y los posteriores aluviones que también han inundado viviendas.



Por lo mismo, Senapred activó la mensajería SAE para evacuar los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Cinco de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins.



“Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda considerar a tu mascota y sus necesidades”, advirtió el organismo.