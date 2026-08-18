Gissella Gallardo revela particular decisión sobre su separación con Pinilla: sacó a la luz desconocido antecedente

Gissella Gallardo reapareció este lunes como panelista de “Plan Perfecto”, de Chilevisión, tras su abrupta salida de “Hay que decirlo”. Durante su participación, abordó distintos aspectos de su vida personal.

La periodista se refirió inicialmente a su desvinculación de Canal 13 y posteriormente habló sobre su separación de Mauricio Pinilla, de acuerdo a La Cuarta.

En ese contexto, Gallardo recordó una acción judicial que el exfutbolista presentó en su contra hace algún tiempo.

“Antiguamente, Antonella -Ríos-, él presentó un recurso de protección en mi contra, no me acuerdo cuándo ni por qué, pero creo que no llegó a ningún acuerdo, término, no sé”, relató la comunicadora.

Ante las preguntas de sus compañeros, explicó que el recurso “era para que yo públicamente… Ay, pero es que ahí estábamos súper mal… para que no hablara nada del tema de la pensión, de las visitas”.

Gallardo agregó que “era como de confidencialidad… es que Mauricio en ese momento estaba súper enojado conmigo. Estaba con pareja, entonces era para que no lo llamara”.

Gissella Gallardo descarta reconciliación con Mauricio Pinilla

La periodista también fue consultada por la relación que actualmente mantiene con su exesposo y sobre una eventual reconciliación.

“Es que piensa que nosotros nos separamos el año pasado como en noviembre. Yo recién en marzo este año le pido que haga abandono del hogar. Entonces al principio fue muy tenso, muy complicada la relación. Hoy día tenemos una muy buena relación, muy buenos papás, nada más”, recalcó.

Cuando Pato Sotomayor mencionó el dicho “donde fuego hubo, cenizas quedan”, Gallardo descartó tajantemente la posibilidad de retomar su relación con Pinilla.

“No, no, cenizas no hay. Estamos con el tema del divorcio ya porque está súper decidido de mi parte que no existe posibilidad de volver con él. Para volver se necesitan dos”, indicó.

Ante la pregunta “¿Pero él quiere volver, él cierra la puerta?“, Gallardo respondió: ”No me lo ha dicho así tan, pero si está con mucha pena por el tema de la separación, por lo menos”.

De esta manera, la periodista aseguró que el divorcio continúa adelante y que, por su parte, no existe intención de reconciliarse con el exseleccionado nacional.