Máximo Pavez asume como subsecretario del Interior para preparar el cambio de mando

El abogado Máximo Pavez llegó la tarde de este lunes hasta La Moneda para asumir como subsecretario del Interior.

Es la primera autoridad del gobierno de José Antonio Kast en asumir su cargo e iniciar oficialmente el proceso de cambio de mando, que se realizará este miércoles 11.

Como parte de la tradición republicana, el subsecretario del Interior entrante asume un par de días antes, mientras la administración saliente todavía en funciones.

Máximo Pávez sucederá a Víctor Ramos en el cargo.

Pávez es abogado de la Universidad Católica, casa de estudios de la que fue dirigente estudiantil, siendo presidente del Centro de Alumnos de Derecho y secretario general del a FEUC en el 2007. Además, fue concejal de la UDI por la comuna de Conchalí en el periodo 2012-2016 y trabajó en la Fundación Jaime Guzmán, consignó Cooperativa.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como subsecretario de la Secretaría General de Presidencia (Segpres) y posteriormente fue miembro de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional.