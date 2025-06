Mayne-Nicholls sobre su candidatura: “Lo mío es netamente independiente y en eso di mi palabra”

Harold Mayne-Nicholls se refirió a la eventual posibilidad de levantar su candidatura de cara a las presidenciales con el apoyo de algún partido político.



El periodista y expresidente de la ANFP, en conversación con Radio Agricultura, Mayne-Nicholls dijo que dio su “palabra que voy a ser independiente y voy a ser independiente, esa es nuestra candidatura”.



Junto con ello, agradeció “a todos los que quieran conversar, agradezco muchísimo a todos los que quieran firmar y mañana voy a agradecer muchísimo más a todos los que voten por nosotros, pero eso no significa que nosotros queramos aliarnos con ningún grupo, movimiento o partido político”.



Respecto a qué pasaría si un partido opta por apoyarlo, afirmó que “una cosa es respaldar y otra es trabajar en conjunto, eso segundo ya me incomoda porque eso implica perder la independencia y lo mío es una cosa netamente independiente y en eso di mi palabra”.



“Ya tenemos 18 mil y tantas firmas, entonces sería realmente faltarle el respeto a todos aquellos que creyeron en mí”, añadió el exdirigente deportivo.



Mayne-Nicholls recalcó que su candidatura surge debido a que “me cansé de la falta de mesura, de la falta de cordura, de la falta de templanza, de que no hay tolerancia y principalmente de que no somos capaces de dialogar, me cansé de que no haya un consenso en nada, que todo tenga que ser una pelea”.