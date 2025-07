Mega sorprende y anuncia cambio de horario de “Meganoticias Prime”: Comenzará más temprano

El Mercurio publicó que el informe interno del Poder Judicial revela que no hubo problemas en el sistema informático, sino un error humano de un funcionario que envío el oficio de ingreso a Santiago 1 que anulaba el primer documento con el nombre incorrecto de prisión. Según conocedores del sistema, este segundo oficio debió manejarse internamente y no ser enviado a Gendarmería, por lo que se debe determinar la responsabilidad del funcionario a cargo, ya que los jueces no son quienes realizan dichas notificaciones.