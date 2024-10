Miau Astral pierde caso en tribunales y le ordenan no enviar correos ni “funar” a antigua cita

Durante este viernes se reveló que la Novena Sala de la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección presentado por el músico, Sergio Infante, en contra de la astróloga Consuelo Ulloa, más conocida como “Miau Astral”.

El tribunal le prohibió a la también influencer enviar correos masivos y “funar” a Infante, a quien conoció en Bumble, una aplicación de citas similar a Tinder.

Mediante sus redes sociales, Infante dio a conocer la noticia señalando que “se comprobó que este personaje vulneró mis derechos de manera sistemática durante meses, a punta de violencia, manipulación y mentiras”.

Según consignó La Tercera, la corte estableció que “los actos desplegados por la recurrida —envío masivo de correos electrónicos y funas en redes sociales— han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente”.

Cabe destacar que Infante y Ulloa se conocieron a fines de 2023 en la mencionada aplicación. Posteriormente tuvieron algunas citas, y luego Sergio decidió cortar el vínculo.

Frente a esto último, la astróloga reaccionó con una serie de arremetidas, enviando diferentes mensajes de texto y correos electrónicos, además de hacer publicaciones en redes sociales en contra del músico.

Por otra parte, Consuelo Ulloa realizó una declaración pública en sus redes sociales tras conocer la resolución, y manifestó que “el fallo no habla del acoso que he recibido yo luego de este escándalo; de las notas de prensa donde se me ha denigrado o caricaturizado, ni menciona las groserías que he recibido en mis redes sociales, incluyendo acoso sexual. Todas ellas son públicas y pudieron haber sido vistas en ocasión de este proceso”.

“Es lo que nos ocurre a las mujeres cuando denunciamos, cuando nos atrevemos a hablar de las violencias que los hombres ejercen en contra de nosotras. Pero respeto a la justicia y las instituciones, y por tanto acataré el fallo sin apelar”, añadió.

A la vez, sostuvo que “no me interesa seguir dándole vueltas a una relación de pareja que está superada en mi vida. Si bien sostengo que el daño que se me ha causado ha sido mayor, quiero cerrar este capítulo doloroso en mi vida, y seguir adelante”.