Milad negó intervencionismo de la ANFP por fallo de Antofagasta-Palestino

Una nueva polémica se instaló en el fútbol chileno. Esta semana el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, publicó una carta voluntaria con justificaciones que favorecen a Deportes Antofagasta sobre el partido suspendido ante Palestino, justo a días de que la Segunda Sala del Tribunal entregue el fallo que ratificará el descenso de los “pumas” o si tendrá que jugar ante los árabes.

Tras esto, desde Coquimbo Unido, elenco que de momento se está salvando de la B, acusaron a Yunge de “intervencionismo” en la resolución. Sin embargo, este viernes Pablo Milad, presidente reelecto del organismo de Quilín, salió al paso y descartó alguna intención de influir.

“Siempre hay críticas, pero si nosotros (ANFP) tuviéramos alguna intención de intervenir en el Tribunal autónomo, no lo haríamos por una carta, de partida, no dejaríamos un testimonio. En la Primera Sala, yo también declaré cuando me preguntaron por mi participación. Yo no tenía todos los antecedentes del proceso, mi intervención fue por la cercanía que tenía con el alcalde de Antofagasta, pero con el fin de que el partido se jugara”, explicó el timonel del balompié criollo.

“Aquí no hay intervencionismo, acá es una declaración del secretario general que participó en todo el proceso. Él quiso hacer un comunicado con respecto a toda la secuencia, dando a conocer que el directorio no tiene las facultades para decidir si la suspensión del partido fue fuerza mayor o no, las tienen los Tribunales”, añadió.

Además, el curicano agregó: “La carta no fue con una intención de condicionar el fallo de la Segunda Sala. Si tuviéramos esa intención no lo haríamos por escrito, sino de forma privada. La intención siempre es dar y aportar todos los antecedentes”.

Respecto al no arriendo del estadio Calvo y Bascuñán, por lo que no se pudo jugar el duelo entre Antofagasta y Palestino, sostuvo: “El alcalde (de Antofagasta) nos dijo que sí y después negó la entrega del estadio, por razones que todavía no puedo entender”.