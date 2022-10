Milad y recurso ante el TAS: “Uno nunca tiene que perder la fe en nada”

Casi una semana ha transcurrido desde que el Tribunal e Arbitraje Deportivo (TAS, por su siglas en inglés) recibiera las apelaciones de Chile y Perú por la presunta inscripción indebida del ecuatoriano Byron Castillo, continúan las repercusiones del mediático caso que podría poner a la Roja en el Mundial de Qatar.



En esta ocasión, fue el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, quien volvió a sacar la voz y no solo defendió la determinación de la federación del balompié criollo por insistir con el recurso en contra del jugador ecuatoriano, sino que además se mostró esperanzado de tener noticias positivas para el país.



“No nunca tiene que perder la fe en nada. Independientemente de todos los obstáculos que se pongan en la vida, yo siempre lo pongo como objetivo, y si no resulta, no resulta”, comenzó señalando el dirigente, en diálogo con el periodista Jorge Gómez, en el podcast “Pelotazo al Vacío”.



Además, el mandamás de la ANFP hizo eco de los cuestionamientos por el caso Castillo, asegurando que “la gente critica en el fútbol por sí o por no, siempre. A ti, con la decisión que tomes, te critican. Sea una o sea la otra, y uno ya tiene costumbre de que tiene que hacer esto por convicción”.



Por otra parte, el exdirectivo de Curicó Unido le envió un claro mensaje al técnico de la Selección chilena, Eduardo Berizzo, enfatizando que “los resultados tienen que venir en las Clasificatorias, que es donde realmente valen los puntos y vale el análisis profundo; estamos en un proceso, y es un proceso difícil”.



Asimismo y pese a su abrupta salida, valoró el trabajo del antecesor de Berizzo, Martín Lasarte, subrayando que “hizo un cambio internamente muy significativo por lo que era el ambiente de la selección. La verdad es que se cortaba con un cuchillo el ambiente, era espeso. El hizo una función muy buena de unir el camarín”.