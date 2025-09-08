Milei vive un pésimo día tras derrota de su partido: indicadores económicos marcaron en rojo

Las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York experimentaron este lunes fuertes caídas, luego del triunfo del peronismo frente a la Libertad Avanza (LLA), partido liderado por Javier Milei, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

En la apertura de Wall Street, las acciones argentinas registraron pérdidas de hasta un 20%.

Las mayores bajas fueron para Grupo Supervielle (-22%), Grupo Financiero Galicia (-20,6%), Transportadora Gas del Sur (-20%), BBVA Argentina (-20%) y Banco Macro (-19%), entre otras compañías.

GOLPES A LA BOLSA DE BUENOS AIRES Y AL PESO ARGENTINO

El índice S&P Merval de las principales acciones en la Bolsa de Buenos Aires inició la jornada con una caída del 12,47%, situándose en 1.748.597,96 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA descendió un 12,38%, alcanzando 74.466.009 puntos.

Además, los títulos públicos argentinos retrocedieron hasta un 12% en dólares, mientras que el riesgo país superó los 1.000 puntos.

El peso argentino se devaluó desde las 1.355 unidades por dólar del viernes pasado hasta 1.460 en las primeras horas de este lunes, cuando comenzaron a sentirse los efectos electorales en los mercados.

En el mercado mayorista, la moneda abrió con una pérdida de valor del 6,27%, cotizando a 1.440 por dólar.

En el mercado informal, el dólar paralelo o ‘blue’ también subió 80 pesos, llegando a 1.450 para la venta, mientras que los dólares financieros mostraron un desempeño al alza.

El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó un 3,6%, situándose en 1.441,12 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o MEP aumentó un 4,1%, hasta los 1.440,23 pesos por dólar.

Entre los factores que presionan al alza al dólar, además de las elecciones, se encuentran las dudas de los inversores sobre la política cambiaria del Gobierno de Milei, la capacidad del Tesoro para refinanciar los abultados vencimientos de deuda, y el enfriamiento de la actividad económica.