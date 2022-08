Mineduc dio inicio al periodo de postulación para la Admisión Escolar 2023

Desde el Centro Cultural Estación Mapocho, el Ministerio de Educación dio inició este miércoles el proceso de postulación de estudiantes a establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2023.



Las postulaciones estarán abiertas hasta el miércoles 7 de septiembre y los padres y apoderados podrán realizarlas a través del sitio web https://admision.mineduc.cl/registro/.



En dicho sitio, los interesados podrán encontrar información detallada respecto a los establecimientos educacionales respecto al proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, matrícula, tipo de jornada, modalidad, niveles de enseñanza, infraestructura y arancel mensual.



Tras registrarse e ingresar los datos del estudiante, padres y apoderados deberán agregar los establecimientos que les interesan a una lista de acuerdo a las preferencias de la familia. Como último paso, deben enviar la postulación y descargar el comprobante.



Si el recinto educacional tiene vacantes suficientes, todos los postulantes deben ser aceptados. En caso de haber solo algunos cupos, el sistema realizará un ordenamiento aleatorio considerando criterios de prioridad.



En el caso de las familias extranjeras, podría requerirse algún trámite previo antes de postular, como el Identificador Provisorio Escolar (IPE) y/o el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA) según corresponda.



Los resultados se conocerán entre el 24 al 28 de octubre, mientras que quienes hayan quedado en lista de espera deberán aguardar hasta el 9 y 10 de noviembre.



Además, entre el 22 y el 29 de noviembre habrá un periodo complementario de postulación para aquellos apoderados a los que les hayan rechazado su asignación o que no postularon en el periodo anterior. Los resultados de esta etapa se publicarán el 13 de diciembre.



De esta manera quedará todo listo para el periodo de matrícula, que se prolongará entre el el 14 y el 27 de diciembre.



Según destacaron desde el Mineduc, el sistema único de admisión apunta a eliminar las barreras de entrada a la educación y a los diversos proyectos educativos que ofrecen las escuelas, colegios y liceos que son financiados con recursos estatales.



No deben participar en el proceso quienes no desean cambiarse de establecimiento; quienes quieren ingresar a un jardín Junji, Integra, escuelas de párvulos; a una escuela de Educación Especial o un establecimiento que imparta Educación de Adultos; y quienes quieran ingresar a un recinto particular pagado.



Además, el Mineduc habilitó diferentes puntos en el país -así como también las seremías y las delegaciones presidenciales- para aquellos apoderados que no tengan computador o internet o necesiten resolver dudas.



“Hacemos un llamado a las familias que participarán de este proceso a que se informen sobre las características y proyectos educativos de los establecimientos de su zona, puedan ver las distintas alternativas a las que pueden postular y también a que realicen este proceso dentro de los plazos establecidos”, señaló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.



El secretario de Estado recalcó que en la cartera “hemos dispuesto y dispondremos de toda la información necesaria para guiar y acompañar a las familias en este importante proceso, en todas sus etapas, junto con el despliegue territorial de nuestros equipos en el país”.