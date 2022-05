Mineros protestaron en la Convención por normas de Comisión de Medio Ambiente

Hasta las afueras de la Convención Constitucional llegó este viernes un grupo de asociaciones gremiales para cuestionar el informe emanado desde la Comisión de Medio Ambiente, el cual será votado en el Pleno este sábado.



Provenientes desde El Loa hasta el Maule, los trabajadores le entregaron una carta a la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, para alertar su “profunda preocupación y decepción” respecto a las normas aprobadas en relación a la minería.



La carta entregada a Quinteros apunta contra el Estatuto Constitucional de los Minerales propuesto por la mencionada comisión, afirmando que “está totalmente alejado de principios esenciales que requiere nuestra actividad para operar, como es la certeza de que podremos seguir trabajando en el tiempo y nuestro trabajo podrá ser heredado a nuestras familias, cuya tradición minera traspasa generaciones”.



“Lo aprobado precariza el título minero y toda nuestra actividad productiva, que da empleo a miles de personas y es el sustento económico de muchas ciudades en el norte del país. Si esto es aprobado, nuestra actividad morirá, dejando a miles de pequeños mineros y sus familias sin sustento, así como a la mayor parte de la Zona Norte del país sin actividad”, añadió la misiva.



El comunicado detalló que “el cambio de las concesiones mineras judiciales no fue algo solicitado en los movimientos sociales, tampoco por los mineros ni por el Poder Judicial. Hay consenso entre pequeños, medianos y grandes mineros de que las concesiones judiciales funcionan, y funcionan bien. Dan garantía de imparcialidad, respeto y certeza. No entendemos la actitud de un grupo de constituyentes en insistir en su modificación”.



“Creemos que quienes propician este cambio en la naturaleza de la concesión minera solo quieren destruir nuestra actividad. Los constituyentes de la Comisión de Medio Ambiente no han disimulado su sesgo ideológico radical y anti minería”, complementó.



De esta manera, los gremios mineros hicieron “un llamado al pleno de la Convención Constitucional a rechazar estos artículos que afectan a la principal actividad productiva del país y a restablecer la certeza jurídica para nuestra actividad”.



“La minería chilena –en sus distintos tamaños- ha jugado un rol clave en el desarrollo económico y social de Chile, y lo seguirá haciendo. Por eso solicitamos ser escuchados y no permitir que muera nuestra actividad”, concluyó el texto.