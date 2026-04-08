Ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, es agredida y rociada con agua durante visita a la UACh de Valdivia

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue agredida este miércoles en su visita a la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, Región de Los Ríos. La secretaria e Estado fue rociada con agua.

Según consignó T13, durante su estada en el plantel, se registraron manifestaciones de estudiantes de educación superior.

El momento fue captado por testigos. Se aprecia a la secretaria de Estado sufriendo agresiones de golpes y agua durante el trayecto a su vehículo.

La visita de Lincolao a la UACh se dio en el marco de la inauguración de año académico del establecimiento educacional.

En el lugar se registraron manifestaciones, donde las personas gritaron consignas en contra del Gobierno, según reportaron medios locales, consignó el medio citado.