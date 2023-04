Ministra Rojas confirmó alza del impuesto específico a los combustibles

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, confirmó que el Gobierno presentará un alza al impuesto específico a los combustibles.



En declaraciones a EmolTV, la secretaria de Estado explicó que la medida se enmarca en los impuestos correctivos, que buscan cambiar la forma en que funcionan los mercados.



“El ministro Mario Marcel, cuando el año pasado presenta la reforma tributaria, hubo dos patas de la reforma que no fueron presentadas, porque la idea era ingresarlas después, que son los llamados los impuestos correctivos. Es decir, son impuestos que no tienen como objetivos recaudar, sino que cambiar la manera en que funcionan los mercados, que es el impuesto verde y la salud”, comentó.



“Estuvimos durante los últimos meses trabajando junto al Ministerio de Hacienda, además de Transporte y Energía para preparar esa reforma”, agregó Rojas, adelantando que “diría que está prácticamente lista, pero no me corresponde a mi anunciarla”.



Finalmente, explicó que la medida será anunciada por su par de Hacienda, Mario Marcel, “cuando corresponda”.



Desde el Congreso ya presentaron reparos al tributo. El diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente (PDG), indicó al matinal “Mucho Gusto” de Mega: “Le quiero pedir al Gobierno que se ordene. Vemos que la ministra de Medio Ambiente quiere aumentar el impuesto específico al combustible, ¿Cómo le explicamos a la gente de Colina, Lampa, Quilicura, Tiltil, que vaya en bicicleta al centro de Santiago?”.



“¿O la gente de región, que tiene que recorrer muchos kilómetros? Ahí hay un punto importante que debemos considerar, y se tiene que ordenar el Gobierno”, añadió.