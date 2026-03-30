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Ministra Steinert anuncia que no habrá recorte de 3% en Seguridad

Según consignó 24Horas, en Seguridad, eso se traducía en $72 mil millones menos. Estos podían afectar a la gestión en la materia, como en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministra Steinert anuncia que no habrá recorte de 3% en Seguridad

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmó que no habrá recorte de 3% en dicho ministerio. “Ese 3% se queda con nosotros, no se va a rebajar”, señaló luego de la reunión con la Dirección de Presupuesto (Dipres). 

La medida, propuesta por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntaba a que, producto de la estrechez fiscal, hubiese un recorte en todos los ministerios por igual.

Según consignó 24Horas, en seguridad, eso se traducía en $72 mil millones menos. Estos podían afectar a la gestión en la materia, como en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado propuesto por el expresidente Gabriel Boric. 

La propuesta fue criticada por la oposición, quienes apuntaron a lo señalado por el Ejecutivo como “gobierno de Emergencia”, sobre todo en dicha materia. Sin embargo, la ministra aseguró que, pese a estudiarlo, no habrá recorte en seguridad. 

“Esto siempre fue una propuesta, se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros lo intentamos, lo estudiamos y lo analizamos y se llegó a la convicción de que en seguridad, dada la importancia que tiene y la crisis que estamos viviendo, no se va a dar una rebaja en este ministerio”, señaló.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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