Ministra Tohá: Es imposible garantizar los derechos sociales sin una reforma tributaria

La ministra del Interior, Carolina Tohá, tras participar en el primer consejo de gabinete, luego dell ajuste ministerial, sostuvo que “en los próximos meses será la presentación de la reforma de pensiones, sabemos lo importante que es eso para las personas. Pero hay una reforma que ya está presentada y que la próxima semana va a estar en su fase de votación, que es la reforma tributaria”.



“La reforma tributaria es la llave para lograr más justicia en el país, para tener un sistema tributario más justo, donde los que tienen más paguen más. Es la llave para financiar los derechos sociales, que en medio de todo el debate constitucional es algo en lo que todos quedamos de acuerdo, avanzar a un estado que proteja y garanticen de verdad los derechos sociales”, remarcó.



“Avanzar en darle financiamiento a todas esas materias en que las personas necesitan más apoyo o que necesitan más seguridad, que también dependen de que tengamos los recursos, es una tarea que vamos a asumir en conjunto como Gobierno y en la que vamos a invitar también a colabora”, agregó.



La titular del Interior indicó que “vamos a invitar a los sectores de la oposición, porque quizá el gran aprendizaje de todo lo que ha pasado el último tiempo en Chile, es lo necesario de que dialoguemos, pero para hacer cambios”.



Puso el acento en “lo necesario que es que la política se ponga el servicio de cambio, que le sirva a las personas. Vamos a dialogar para hacer transformaciones”.



Posteriormente indicó que “la reforma de pensiones está muy avanzada y formulada con un esfuerzo de diálogo con muchos actores. Ese es un desafío no solo para el Gobierno, es un desafío para todos los sectores políticos porque, hace ya mucho tiempo que la ciudadanía está sintiendo que la política no logra los acuerdos que permitan esas medidas que las personas requieren”-



“Todos debiéramos mirar independiente de cómo nos fue el domingo pasado como cambiamos esa percepción. Y creo que es una prueba de fuego que vamos a tener como Gobierno y como oposición es que logremos que haya en Chile una reforma tributaria. Porque si de verdad se cree en garantizar derechos sociales, todos sabemos que eso es imposible sin una reforma tributaria”, advirtió.



La secretaria de Estado insistió en que “si de verdad se cree que tenemos que cambiar el sistema de pensiones para mejorar la condición en que viven las personas mayores en nuestro país, todos sabemos que eso no es posible sin cambios profundos. Tenemos que acordar, dialogar, pero no cambiar no es una alternativa”.