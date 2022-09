Tohá y postura de senadores RN: “Hubiera sido bueno que lo dijeran antes”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los reparos que senadores de Renovación Nacional presentaron a convocar a una nueva Convención, pidiendo que el texto sea redactado por un grupo de expertos.



Tras su primer consejo de gabinete, Tohá acusó que “nosotros esperamos que si existen esas posturas en la derecha, que no sea mayoritarias. Porque si pensaban en eso, hubiera sido bueno que lo dijeran antes de la votación”.



La secretaria de Estado apuntó a las reuniones entre Chile Vamos y el Ejecutivo para mantener el proceso constituyente: “Nosotros no hemos visto que predomine esa idea. Estuvieron sentados todos los partidos de la oposición -a excepción del Partido Republicano- con el Presidente de la República. Y todos reafirmaron su compromiso con un nuevo proceso y con hacerlo rápido”



“Y yo espero que eso sea lo que prime, porque lo contrario sería incumplir la palabra”, criticó.



Además, la ministra afirmó que desde La Moneda están a favor del proyecto que busca reponer el voto obligatorio para futuras elecciones: “Todos los sectores que apoyamos al Presidente Boric tenemos una convicción democrática con el voto obligatorio. La hemos tenido siempre por muchos años, se intentó varias veces tener votos obligatorios con inscripción automática en el pasado y eso no tuvo los votos”.



“No vamos a cambiar ahora de opinión por un resultado electoral, la convicción en esta materia no está sometidas a la última votación o la última encuesta”, advirtió.



Sin embargo, la secretaria de Estado recalcó que “primero que tenemos que cerrar el acuerdo constitucional. Eso nos parece que es el primer paso, porque es el que gatilla todos estos cambios a nuestro sistema político”.