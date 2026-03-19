Ministra Toledo: Tras una “exhaustiva revisión reingresamos a Contraloría el decreto del Plan RECOGE de las ranitas de Darwin”

Este jueves, la Contraloría General de la República informó que tomó razón del decreto N° 38 que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RE-COGE) de las ranitas de Darwin (Rhinoderma darwinii y Rhinoderma rufum) -tras su reingreso por parte del Ministerio del Medio Ambiente al organismo contralor- el que busca proteger estas especies nativas de Chile que se encuentran altamente ame-nazadas.

“Luego de una exhaustiva revisión de este instrumento reingresamos a Contraloría el decreto del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de las ranitas de Darwin, instrumento que ya tiene toma de razón por este organismo. Esta es una medida clave para proteger estas especies únicas de la biodiversidad chilena, pero que están en estado de En Peligro y En Peligro crítico, respectivamente, por la pérdida de su hábitat, y por los impactos del cambio climático”, dijo la ministra Francisca Toledo.

La secretaria de Estado agregó que “como Ministerio del Medio Ambiente seguiremos trabajando de manera firme y transparente para contar con los mejores instrumentos que nos permitan alcanzar un desarrollo sostenible para el país. En esta ocasión, el re-ingreso del Plan RECOGE fue producto de la ágil revisión del equipo y el cumplimiento de los estándares técnicos y jurídicos del decreto”.

Proceso de revisión de los decretos que fueron retirados

El Ministerio del Medio Ambiente está en proceso de revisión de los decretos que fueron retirados de Contraloría, debido a la complejidad de cada uno no existe un tiempo determinado para su reingreso a este organismo.

Este plan busca proteger y recuperar las poblaciones de ranita de Darwin, especies únicas de la biodiversidad chilena, altamente amenazadas por la pérdida de hábitat, enfermedades y cambio climático.

11 líneas de acción orientadas a la protección de los sitios reproductivos

En esta línea, el objetivo del Plan es redescubrir una población viable de la ranita de Darwin del norte y que se amplíe significativamente el área de ocupación de la ranita de Darwin, pasando de su condición actual a un estado de conservación más favorable. Para ello, se plantean 11 líneas de acción orientadas a la protección de los sitios reproductivos, la restauración ecológica, la educación ambiental y el forta-lecimiento institucional.

Con la aplicación de este instrumento, se espera reducir las amenazas que enfrentan estas especies, como son los incendios forestales, enfermedades, pérdida de hábitat natural, y la presencia de especies exóticas invasoras.

El Grupo de Seguimiento del Plan quedó conformado por representantes del Minis-terio del Medio Ambiente –incluido el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas–, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano y la Asociación Ranita de Darwin.