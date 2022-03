Ministro Ávila y denuncias de acoso en colegios: “No resuelvo nada con la expulsión; hay que hacerse cargo”

Más de un centenar de estudiantes -en su mayoría provenientes de liceos de mujeres, como el Liceo 7 o el Carmela Carvajal- se congregaron la mañana de este jueves en Plaza Baquedano para expresar su descontento respecto de casos de acoso escolar que han salido a la luz durante las últimas semanas en establecimientos de Santiago, Ñuñoa, y Providencia.



Las alumnas realizaron una marcha hasta las dependencias del Ministerio de Educación, donde se reunieron con el titular de la cartera, Marco Antonio Ávila, para exigir una serie de medidas que permitan abordar los hechos.



Después de su reunión con las secundarias, Ávila pidió no olvidar “que nuestra tarea fundamental es entregar formación a los estudiantes. Los supuestos victimarios, y también las víctimas, son estudiantes menores de 18 de años, menores de edad, que tienen derecho a educarse”.



Además, el secretario de Estado explicó la Ley de Convivencia Escolar no contiene “indicaciones respecto de situaciones de violencia de carácter sexual. Por lo tanto, tenemos que revisar esto, sin perder de vista que los supuestos victimarios son estudiantes que también tienen derecho a educarse”.



En esa línea, advirtió que “yo no resuelvo nada con la expulsión de un estudiante. Lo que tengo que hacer como país, como sistema educativo, es hacerme cargo de los estudiantes. Si no, ese problema lo único que hago es trasladarlo”.



“Debemos devolver a la escuela, los liceos, los jardines infantiles, la tarea de educar en una afectividad, una sexualidad adecuada”, afirmó.



Frente a casos donde los docentes pudiesen haber sido victimarios de situaciones de abuso, el ministro explicó que “hay claridad absoluta en una ley que obliga a todos los funcionarios públicos a hacer la denuncia. En este caso, me imagino que corresponde que directores o directoras, sostenedores, tienen que hacer seguimiento de esa responsabilidad”.



“No puede ser posible que tengamos en nuestras aulas, a docentes responsables de este tipo de delitos. Ahí, la responsabilidad recae sobre el sostenedor o el director del establecimiento, que debería estar enterado”, recalcó.