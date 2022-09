Ministro Valenzuela: “No comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes”

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, participó de una actividad organizada este miércoles por la Asociación de Municipios Rurales (Amur), la Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) y la Municipalidad de Pirque, en la que mostró un importante respaldo al tradicional deporte criollo.



El secretario de Estado fue testigo de la firma del convencio de colaboración entre Amur y Ferochi, que busca fomentar el “conocimiento y desenvolvimiento del mundo rural, el desarrollo social, cultural y deportivo”, junto con la “promoción, desarrollo y divulgación de las tradiciones chilenas y del bienestar animal”.



En la instancia, Valenzuela aprovechó de hacer pública una muestra de apoyo al mundo rural, del cual dice su familia y él ha sido parte por muchos años.



“Mi madre es de Doñihue y su familia es productora de aguardiente, mientras que mi esposa viene de una familia de crianceros, somos parte de este mundo (…) Tenemos claro el amor y el respeto hacia estas tradiciones”, sostuvo.



Sobre las críticas que algunos animalistas han hecho al rodeo, el ministro aseguró: “Aquí hay pluralismo. Hemos recibido a animalistas que tienen sus razones y estamos escuchando para mejorar esas peticiones y la industria lo tiene claro. Pero no comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan a los animales”.