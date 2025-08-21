Ministros llegan a La Moneda ante inminente cambio de gabinete

La tarde de este jueves se realizará en La Moneda un cambio de gabinete luego que este miércoles el Mandatario removiera al ahora exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y en esta jornada se conociera que Mario Marcel presentó su renuncia al Ministerio de Hacienda.

Se espera que la ceremonia comience a las 17 horas, aunque podría retrasarse.

Los secretarios de Estado ya están llegando al Palacio de Gobierno. Los primeros en presentarse fueron la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; la titular del Ministerio de Obras Públicas, Jessica López, y el de Ciencias, Aldo Valle, consignó Emol.



Luego ingresaron el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz y su par de Trabajo, Giorgio Boccardo. También ingresó la ministra de Culturas, Carolina Arredondo; el jefe de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; el titular de Seguridad, Luis Cordero y de Vivienda, Carlos Montes. Posteriormente arribó el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela,



Se espera que el ministro de Economía, Nicolás Grau, asuma la billetera fiscal y que el exministro, Álvaro García, reemplace al frenteamplista en Economía.

