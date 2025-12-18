Home Nacional "minsal confirma primer caso en chile de la influenza a (h3n2) sub..."

Minsal confirma primer caso en Chile de la influenza A (H3N2) subclado K

“Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile”, aseguró un comunicado del Minsal.

Patricia Schüller Gamboa
El Ministerio de Salud (Minsal), a través del Instituto de Salud Pública (ISP), informó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país.

A solicitud del Ministerio de Salud y en el marco del fortalecimiento de la vigilancia genómica, el ISP intensificó durante las últimas semanas el análisis de secuenciación de muestras de influenza A (H3N2).

Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K, una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025.

De acuerdo a lo informado por RedSalud la Influenza A subtipo H3N2 en su nueva variante subclado K “es un subtipo del virus de la gripe que infecta las vías respiratorias, causando brotes estacionales”. 

“Su nombre técnico, H3N2, proviene de la combinación de dos proteínas que se encuentran en su superficie: Hemaglutinina (H3) y Neuraminidasa (N2), claves para que el virus pueda infectar nuestras células y propagarse”, agregó la entidad.

