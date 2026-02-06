Minsal confirmó caso importado de sarampión en un bebé de 11 meses

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó un nuevo caso importado de sarampión que afecta a un bebé de 11 meses que estuvo recientemente en México.



A través de un comunicado, el Minsal detalló que “se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses. El paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento”.



“Los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación”, indicaron.



El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar).

Sus características principales son:



-Período de incubación: 7 a 21 días

-Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel

-Riesgo: puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves



Desde el Minsal señalaron que los síntomas son:



-Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días

-Fiebre alta

-Tos y congestión nasal

-Sensibilidad a la luz (fotofobia)

-Conjuntivitis (ojos rojos)

-Malestar general y dolor articular

-Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas



Ante alguno de estos síntomas, la autoridad sanitaria recomienda uso de mascarilla inmediatamente, acudir a un centro de salud lo antes posible, evitar el contacto con otras personas e informar sobre sus antecedentes de viaje.



Asimismo, se recomienda mantener al día su esquema de vacunación, lavado frecuente de manos, cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar y evitar contacto con personas enfermas.