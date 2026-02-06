Home Nacional "minsal confirmó caso importado de sarampión en un bebé de 11 mese..."

Minsal confirmó caso importado de sarampión en un bebé de 11 meses

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud detalló que “se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses. El paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Minsal confirmó caso importado de sarampión en un bebé de 11 meses

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó un nuevo caso importado de sarampión que afecta a un bebé de 11 meses que estuvo recientemente en México.

A través de un comunicado, el Minsal detalló que “se trata de un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión, sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses. El paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento”.

“Los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación”, indicaron.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar).

 Sus características principales son:

-Período de incubación: 7 a 21 días
-Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel
-Riesgo: puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves

Desde el Minsal señalaron que los síntomas son:

-Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días
-Fiebre alta
-Tos y congestión nasal
-Sensibilidad a la luz (fotofobia)
-Conjuntivitis (ojos rojos)
-Malestar general y dolor articular
-Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

Ante alguno de estos síntomas, la autoridad sanitaria recomienda uso de mascarilla inmediatamente, acudir a un centro de salud lo antes posible, evitar el contacto con otras personas e informar sobre sus antecedentes de viaje.

Asimismo, se recomienda mantener al día su esquema de vacunación, lavado frecuente de manos, cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar y evitar contacto con personas enfermas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Archivo)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Corte Suprema de Colombia autoriza extraditar a Chile ...

El organismo concluyó que la solicitud cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y por el tratado de extradición vigente entre Colombia y Chile, señalando que los delitos por los que es requerido en nuestro país también están tipificados en la legislación colombiana.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Lago General C...

El Lago General Carrera es uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos de la Patagonia, destacado por sus paisajes y opciones de navegación. Antes de visitarlo, es clave considerar el clima cambiante y la disponibilidad de servicios turísticos en la zona.

Leer mas
Internacional
Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desme...

En un comunicado, la recién creada entidad indicó que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, sostuvo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/