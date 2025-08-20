Minvu ordenó al Serviu demoler toma en terreno de familia Correa en Quilpué

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ordenó al Serviu de la Región de Valparaíso demoler las viviendas construidas por pobladores en los terrenos de la familia Correa en Quilpué.

Según consignó El Mercurio, la medida concreta la instruyó en 2021 por la Seremi de Vivienda, que declaró ilegales las construcciones por vulnerar el Plan Regulador Comunal y ordenó su demolición.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 27 de agosto de 2024 respaldó la demolición, tras acoger un recurso de protección de la familia Correa ante la falta de ejecución.

La nueva resolución del Minvu dispone fondos públicos cercanos a $88 millones para llevar a cabo la demolición.

La Seremi del Minvu en Valparaíso ofició a Carabineros y a las delegaciones presidenciales regional y provincial para coordinar la seguridad y resguardar los derechos de las familias antes de la demolición.