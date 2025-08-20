Home Nacional "minvu ordenó al serviu demoler toma en terreno de familia correa ..."

Minvu ordenó al Serviu demoler toma en terreno de familia Correa en Quilpué

El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 27 de agosto de 2024 respaldó la demolición, tras acoger un recurso de protección de la familia Correa ante la falta de ejecución.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ordenó al Serviu de la Región de Valparaíso demoler las viviendas construidas por pobladores en los terrenos de la familia Correa en Quilpué.

Según consignó El Mercurio, la medida concreta la instruyó en 2021 por la Seremi de Vivienda, que declaró ilegales las construcciones por vulnerar el Plan Regulador Comunal y ordenó su demolición.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 27 de agosto de 2024 respaldó la demolición, tras acoger un recurso de protección de la familia Correa ante la falta de ejecución.

La nueva resolución del Minvu dispone fondos públicos cercanos a $88 millones para llevar a cabo la demolición.

La Seremi del Minvu en Valparaíso ofició a Carabineros y a las delegaciones presidenciales regional y provincial para coordinar la seguridad y resguardar los derechos de las familias antes de la demolición.

Source Texto: Aton / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Tenistas chilenas avanzan en el inicio del segundo W15...

Seis son las nacionales en los octavos de final del cuadro de singles. El duelo entre Fernanda Labraña y Jimar Gerald destaca entre los partidos de este miércoles.

Leer mas
Nacional

Alcalde de Curacaví presenta querella y solicita más a...

Christian Hernández insistió en la falta de personal policial y más aún ahora, que, según remarcó, los delincuentes “están dejando las zonas urbanas” para atacar en las rurales.

Leer mas
Vanguardia

“Pampita” se sincera sobre su reconciliación con Martí...

La modelo argentina profundizó sobre su reconciliación con el polista trasandino, y expresó que “no veníamos hablando. Pero hablamos, nos extrañábamos, quisimos hablar en persona, había mucho que conversar… y nos vamos a dar otra oportunidad”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/