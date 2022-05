Mirosevic: Gobierno no comparte quórum de 2/3 para reformar nueva Constitución

El diputado Vlado Mirosevic, del Partido Liberal (PL), afirmó que el Gobierno les informó a las bancadas oficialistas que no comparte la propuesta de establecer un quórum de dos tercios para que el actual Congreso pueda realizar cambios a la nueva Constitución.



Se trata de la indicación número 4, que fija un guarismo supramayoritario para que los parlamentarios en ejercicio puedan realizar reformas constitucionales. Dicha norma regirá hasta que asuma el nuevo Poder Legislativo en 2026, cuando comience a regir un quórum más bajo que aún no se ha determinado por la instancia.



La propuesta fue aprobada por la Comisión de Normas Transitorias con 24 votos a favor y cinco en contra, y ahora debe ser votada por el Pleno del órgano constituyente.



Al respecto y tras una reunión en La Moneda, el diputado Mirosevic señaló que “el ministro (Giorgio) Jackson nos confirma a las bancadas oficialistas que el Gobierno no está de acuerdo con la propuesta de imponerle al Congreso 2/3 durante los primeros años para hacer reformas constitucionales”.



“El Gobierno no comparte y no está en la propuesta original que le hizo de artículos transitorios a la Convención y, por lo tanto, está absolutamente confirmado. Nosotros no lo compartimos y el Gobierno nos confirma que tampoco comparte esta propuesta que defendió con harta vehemencia Fernando Atria”, añadió, calificando la decisión del Ejecutivo como una “buena señal”.



El convencional Fernando Atria había indicado vía redes sociales que el qúorum de dos tercios se trata de “un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que, por ser creadas por la nueva Constitución, si es razonable esperar que la tengan”.



Dichos que debió matizar en Radio Infinita, donde aseguró que “yo no dije que el Congreso no tuviera lealtad, pero sí que no tuviera razones para ser leal, como sí va a tener razones para ser leal la nueva institución”.