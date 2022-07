Molestia en algunos parlamentarios por decisión del Gobierno de no incluir a Los Ríos en Estado de Excepción

Diversas reacciones suscitó el anuncio del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto a que no se extenderá el Estado de Excepción en la Región de Los Ríos.



“Quiero decirles que, en el caso de Los Ríos, después de haber escuchado respecto a qué hacer en el caso de la región, después de haberme reunido con la gobernadora subrogante, después de haber escuchado a los alcaldes y a representantes de los parlamentarios, puedo transmitir un sentido mayoritario de las autoridades políticas de la región. Ellos quieren medidas de seguridad, pero le hemos planteado, y ellos están de acuerdo, iniciar una etapa previa a cualquier decisión respecto a un Estado de Excepción”, afirmó Monsalve.



El jefe de la bancada de diputados PS, Marcos Ilabaca, dijo que “no comparto en lo absoluto la medida adoptada por el Gobierno, la entiendo y la voy a apoyar, pero creo que tenemos que atacar el crimen organizado y la delincuencia que está expandiéndose hacia la Región Los Ríos con el máximo rigor de la ley”.



Y agregó que espera que “las medidas que adopte el Gobierno en términos de refuerzo policial sean efectivas y urgentes, pero tenemos que además determinar quiénes son los delincuentes que han estado cometiendo este tipo de ilícitos, no solamente en la Región de Los Ríos, sino que en toda la Macrozona Sur”.



Otro legislador que se mostró disconforme, fue el senador de la DC, Iván Flores, quien sostuvo que lamenta “que el Gobierno no haya escuchado a las organizaciones que representan la voz de la ciudadanía de Los Ríos y tampoco esté haciendo la lectura, a mi manera de ver, correcta, de lo que significa la escalada de violencia que sigue creciendo en nuestra región y en toda la macrozona sur. La situación sigue escalando en el nivel y la presencia de actos violentos a vista y paciencia de la improvisión y amateurismo de las autoridades de turno”.



“Estamos desorientados respecto a lo que verdaderamente quiere hacer o hará el Gobierno con este crecimiento de los actos violentos en la región, no se entiende”, precisó Flores.



En esta misma línea, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, sostuvo que “el Gobierno está minimizando el problema de seguridad en la región y ha tomado una decisión irresponsable. Al Presidente Boric no le interesa resolver el problema del terrorismo, anda más preocupado del Plebiscito, que de la seguridad de las chilenas y chilenos”.



“Le pido al Presidente que, ya que tiene tiempo para hacer campaña por el Plebiscito en Santiago, se ocupe también de los temas de seguridad de los chilenos, porque esa pega la tiene botada”, acotó la senadora Gatica.



A FAVOR DE LA DECISIÓN



Un punto de vista diferente fue el de la diputada socialista Ana María Bravo, quien recordó que la decisión fue tomada a partir de lo hablado entre varios actores de la zona. “En base a todo ello es que se llegó a esa conclusión, ninguno de los alcaldes de la región solicitó en la reunión que se ampliara el estado de excepción”, indicó.



“También se abordaron una serie medidas ante las cuales el Gobierno ya está tomando cartas en el asunto, sobre todo lo más solicitando transversalmente por los actores involucrados en esta problemática, es la mayor presencia de policías en las calles y carreteras”, precisó Bravo.



Aunque, sí admitió que “estamos muy preocupados por la situación, entendemos que el Gobierno tomó esta decisión por ahora, también esto está en un permanente y continuo análisis. Estamos atentados a las acciones que va a realizar el Ministerio del Interior en la región y vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas”.