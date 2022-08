Monsalve y detención de Llaitul: “Esperamos que se declare prisión preventiva”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y aseguró que en el Gobierno esperan que el Juzgado de Garantía de Temuco decrete prisión preventiva en su contra.



En el marco de una visita a Concepción, Monsalve aseguró que “nos parece muy importante que por el carácter de los delitos, tipificados en la Ley de Seguridad del Estado, por el robo de madera y por la usurpación violenta, los tribunales decreten al prisión preventiva de Héctor Llaitul”.



“A eso va a concurrir el Gobierno de Chile a través del Ministerio del Interior, y el abogado que va a hablar a nombre del Gobierno”, anunció.



Remarcó que desde el Ejecutivo “uno de los elementos que habíamos puesto en la agenda, era la necesidad de tener resultados en materia de persecución penal. Que no la hace el Gobierno -y lo hemos dicho otras veces- sino que el Ministerio Público con el apoyo de las policías”



En esa línea, destacó que Fiscalía “ha llevado adelante, en conjunto con la PDI, una investigación de larga data, de a lo menos dos años y medio. Ha logrado acumular evidencia suficiente como para solicitar, primero, la detención de Héctor Llaitul, que fue autorizada por un juez de garantía. Y la evidencia acumulada, tipifica delitos que tienen que ver con la Ley de Seguridad del Estado, el robo de madera, y la usurpación violenta”.



“Lo dijimos hace algunas semanas atrás cuando el Gobierno concurrió a ampliar la querella, que se podían tipificar delitos de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y también delitos tipificados en el Código Penal. Y esperamos que hoy día, que se está llevando adelante la audiencia y se ha formalizado al sr. Héctor Llaitul, se declare prisión preventiva”, agregó.



Ante las acusaciones de “persecución política” y el llamado de la CAM a “continuar con la resistencia y sabotajes”, el subsecretario enfatizó que “quien ha entregado más elementos para recabar la evidencia que ha permitido su detención, es justamente el señor Héctor Llaitul. Y a nosotros nos parece, por lo tanto, que no se van a aceptar amenazas de ninguna naturaleza”, agregó.



“Ayer, hemos conocido comunicados de prensa de la CAM. Quiero reiterar: el Gobierno de Chile no acepta amenazas. No son amenazas en el aire, afectan a personas concretas, van dirigidas a quienes viven en los territorios, a trabajadores, a hombres y mujeres. Y nosotros no vamos a aceptar ese tipo de amenazas”, recalcó.



Por otro lado y consultado si la detención disminuirá los hechos violentos en la Macrozona Sur, Monsalve acusó que “no puede ser que simplifiquemos los problemas, y que hay una medida que puede hacer desaparecer un problema complejo, histórico, de ribetes políticos y sociales, y también de crimen organizado”.



“Si alguien piensa que hay una medida que puede comprometer que el problema desaparezca, estaría mintiendo. Nosotros asumimos que este es un problema complejo, por algo decretamos estado de excepción. Por algo hemos decidido fortalecer las capacidades de las policías. Por eso hemos concurrido a apoyar la tarea del Ministerio Público”, añadió.



“Por eso el Presidente ha instruido el desarrollo de un plan que busca hacerse cargo del área social del conflicto”, complementó.



El exdiputado afirmó que “hemos planteado que el diálogo es indispensable. Porque al final, los pueblos se entienden a través del diálogo para tener la construcción de una paz sustentable en el tiempo”.