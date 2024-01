Montes baja el perfil a diligencias de la PDI y reafirma disposición a colaborar

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, restó dramatismo a las diligencias que personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) realizó este jueves en oficinas del Serviu metropolitano y en otras siete regiones del país en el marco de las indagatorias por el Caso Convenios.



En medio del anuncio de dos proyectos de “Arriendo a Precio Justo”, que se construirán en la comuna de Independencia y que serán destinados a familias de menores ingresos bajo la modalidad de arriendo protegido, Montes confirmó que la PDI “hoy día está, efectivamente, haciendo visitas, porque hasta ahora no han sido allanamientos”.



Agregó que “esas son visitas en ocho regiones, una de las cuales es la Región Metropolitana, donde hasta donde sabemos, la PDI ha pedido un computador e información sobre dos fundaciones, En Red y Enlace Urbano”.



Se trata “de dos instituciones que el propio Minvu denunció en el caso de Tarapacá, porque descubrimos una serie de inconsistencias que no podíamos investigar a fondo y tenía que hacerlo el Ministerio Público, y por eso hicimos la denuncia”, agregó.



El secretario de Estado también afirmó que siempre la actitud de la cartera ha sido de “puertas abiertas”, siempre disponibles a entregar información y equipos “y si necesitan llevárselo, que se lo lleven, pero que lo devuelvan más o menos luego, porque se requiere para trabajar, y a su vez, la información que requieran, si no la tenemos disponible, entregarla posteriormente”.



Además manifestó su disconformidad en cómo se ha actuado en este punto porque “desde que el fiscal de la comuna de Iquique, en Tarapacá, resolvió llegar al ministerio, nosotros nunca entendimos bien por qué lo hacía, porque esa misma información la podía haber solicitado”.



“Bueno, eso se aclaró”, dijo finalmente.